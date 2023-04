Penzberg: Unbekannter schlägt zwei Gäste in Bar und droht mit Messer

Von: Andreas Baar

Bei dem Streit in der Penzberger Bar bedrohte der Unbekannte die zwei Männer mit einem Messer und einem abgebrochenen Weizenglas (Symbolbild). © IMAGO / Gottfried Czepluch

Penzberg - Zu einem handfesten Streit kam es in einer Penzberger Bar. Im Spiel waren auch ein Messer und ein abgebrochenes Weizenglas.

Der Vorfall ereignete sich am Sonntag (30. April) gegen 4.10 Uhr. Laut Polizei wurden ein 52-Jähriger aus Miesbach und ein 34-Jähriger aus Hausham in einer Bar an der Karlstraße von einem unbekannten Mann geschlagen und mit einem Messer sowie abgebrochenem Weizenglas bedroht. Grund für den Vorfall war eine Streitigkeit. Die beiden Männer wurden leicht verletzt. Eine Fahndung nach dem Täter verlief ohne Erfolg. Die Polizei beschreibt den Täter wie folgt: männlich, circa 1,70 Meter groß, kurze rasierte hellblonde Haare, etwa 50 Jahre alt und schlank. Hinweise auf den Unbekannten nimmt die Polizeiinspektion Penzberg unter Telefon 08856/92570 entgegen.