Penzberg: Unbekannter überholt aggressiv und beleidigt danach Autofahrer

Von: Andreas Baar

Der Penzberger Polizei bittet um sachdienliche Hinweise auf den Vorfall (Symbolbild). © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Penzberg - Ein Streit zwischen zwei Autofahrern beschäftigt die Polizei. Auslöser war ein aggressives Überholmanöver zwischen Penzberg und Antdorf.

Zu dem Überholvorgang war es laut Polizei am Freitag (27. Januar) gegen 14.40 Uhr zwischen zwei Fahrzeugen auf der Straße WM 27 von Antdorf nach Penzberg gekommen. Ein bislang unbekannter Autofahrer hatte einen Penzberger (69) „in aggressiver Weise überholt“ und war in Richtung Penzberg gefahren, so Matthias Krümpel, Leiter der Penzberger Inspektion. Der Penzberger traf an der Birkenstraße wieder auf den betreffenden Fahrer. Dort wollte er den Unbekannten wegen seiner Fahrweise ansprechen.

Fahrer mehrfach beleidigt

Doch dieser beleidigte den Penzberger laut Polizei mehrfach und legte seine Arme auf die heruntergelassene Seitenscheibe des Pkw. Dadurch verhinderte der Unbekannte, dass der Penzberger seine Fahrzeugscheibe wieder schließen konnte. Der Unbekannte entfernte sich nach dem Streit. Am Fahrzeug des Penzbergers wurde durch die Aktion die Seitenscheibe beschädigt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Penzberg unter Telefon 08856/92570 entgegen.