Penzberg und Sindelsdorf: Zwei Unfälle, drei Verletzte

Von: Andreas Baar

Die Unfälle hatten sich laut Polizei fast zeitgleich ereignet. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Penzberg - Fast zeitgleich krachte es am Freitagabend (29. Juli) gegen 18 Uhr in Penzberg und Sindelsdorf. Die Bilanz: Drei Verletze und ein hoher Schaden.

Bei einem Auffahrunfall an der Seeshaupter Straße wurden zwei Personen leicht verletzt. Eine 53-jährige aus Bichl wollte gegen 18.10 Uhr mit ihrem Ford von der Stadtmitte kommend auf Höhe des Friedhofs nach links auf den dortigen Parkplatz einbiegen. Verkehrsbedingt musste sie warten. Hinter ihr hielt eine 40-jährige Skoda-Fahrerin aus Hohenpeißenberg. Der nachfolgende Autofahrer, ein 50-Jähriger aus Penzberg, erkannte die Situation zu spät und fuhr mit seinem Fiat auf den Skoda auf - dieser wiederum wurde nach vorn auf den Ford geschoben.

Sowohl der Verursacher im Fiat als auch die Skoda-Fahrerin erlitten leichte Verletzungen an Kopf und Halswirbelsäule und wurden zur ambulanten Versorgung ins Krankenhaus nach Murnau gebracht. Der Gesamtschaden an den drei Autos wird von der Polizei auf 15.000 Euro geschätzt.

Kollision auf der B472

Nahezu zeitgleich ereignet sich auch ein Verkehrsunfall auf der B472 bei Sindelsdorf. Ein 39-jähriger Audi-Fahrer aus Benediktbeuern fuhr auf der Bundesstraße von Bad Tölz kommend in Richtung Habach/Obersöchering. Er wollte an der Anschlussstelle A95 nach links auf die Autobahn in Richtung München auffahren, übersah beim Abbiegen jedoch einen entgegenkommenden Skoda. Dessen Fahrer, ein 42-Jähriger aus Bad Tölz, konnte eine Kollision nicht mehr verhindern.

Der Beifahrer im Skoda, ein 34-jähriger aus Bad Tölz, erlitt Verletzungen am rechten Daumen und am linken Oberschenkel und wurde zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus nach Bad Tölz gebracht. Beide Pkw wurden im linken Frontbereich so erheblich beschädigt, dass sie nicht mehr fahrtüchtig waren und abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf 10.500 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Sindelsdorf war an der Unfallstelle im Einsatz, um auslaufenden Betriebsstoffe zu binden.