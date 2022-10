Penzberg: Vereine-Kalender ist jetzt erhältlich - Verkauf dient gutem Zweck

Von: Andreas Baar

Der neue Penzberger Stadt-Kalender der Kulturgemeinschaft bietet den heimischen Vereinen eine Bühne. © Andreas Baar

Penzberg - Der neue Stadtkalender „Für, mit und von Penzberger Vereinen“ ist da. Der Verkauf startet am Samstag (8. Oktober). Der Erlös ist für eine gute Sache.

Der Vereine-Kalender für 2023 wurde von der Kulturgemeinschaft Penzberg eigens zu ihrem 20-jährigen Bestehen aufgelegt. Der Inhalt bietet den heimischen Vereinen eine Bühne – mit wunderbaren Fotos, mal humorvoll, mal idyllisch. Dazu verlinkt jeweils ein QR-Code auf einen Kurzfilm, in dem sich der betreffende Verein präsentieren kann. Das Ganze dient einem guten Zweck und unterstützt eine wichtige lokale soziale Institution: Der Erlös aus dem Verkauf (10 Euro pro Exemplar) geht an den Förderverein Jugendhaus Don Bosco. Jetzt ist das Werk in den Handel gekommen, wie Thomas Sendl, Vorsitzender der Kulturgemeinschaft, mitteilt. Den Kalender gibt es bei: Trachtenstube Inge, Stadt, VHS, katholisches Pfarrbüro, Rid Modewelt, Purzmurzels Spielhaus, Café Bistro Extra, Kosmetik & Beauty Uhl, Hypo Vereinsbank, La femme, Jugendhaus Don Bosco und Oberland Versicherungsservice.