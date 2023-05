Penzberg: Vier Kinder besprühen Garagentür, Straße und Baum mit Farbe

Von: Andreas Baar

Die Penzberger Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Diebstahl (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Penzberg - Vier Kinder haben in Penzberg randaliert: Sie sprühten am Franz-Marc-Weg mit Farbe herum. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und Diebstahl.

Vier bislang unbekannte Kinder besprühten am Donnerstag (18. Mai) zwischen 11.15 Uhr und 11.30 Uhr am Franz-Marc-Weg die Garagentür eines Penzbergers (64), einen Gullydeckel, den Straßenbelag sowie einen Baum mit oranger Farbe. An eine Garagentür wurde unter anderem das Wort „Luis“ geschmiert. Der Baum wurde mit dem Wort „Lula“ bemalt. Laut Zeugenangaben handelte es sich bei dem Quartett um Kinder im Alter von sieben bis circa elf Jahren. An den bemalten Gegenständen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 600 Euro. Die Spraydose mit oranger Farbe wurde vermutlich aus einer benachbarten Baustelle mitgenommen, heißt es von der Polizei. Die Polizeiinspektion Penzberg ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Diebstahl - Hinweise werden unter Telefon 08856/92570 entgegengenommen.