Penzberg: Volksfest litt unter Sturm und Dauerregen - Wirte-Frage ist offen

Von: Andreas Baar

Leerfahrten: Dies war in den ersten Tagen angesichts des Regens ein gewohntes Bild beim Volksfest auf der Penzberger Berghalde. © Andreas Baar

Penzberg - Das schlechte Wetter hat die Bilanz des Penzberger Volksfestes verhagelt. Ob Festwirt Holger Regler 2024 wieder kommen darf, steht in den Sternen.

Der Anruf der Rundschau erreicht Holger Regler am Montag (4. September) im Lastwagen. Der Eichstätter Festwirt ist mit dem Abbau des Penzberger Volksfests beschäftigt, das am Sonntag (3. September) nach zehn Tagen zu Ende ging. Der 50-Jährige, zum zweiten Mal nach 2022 von der Stadt engagiert, zieht eine gemischte Bilanz der zehn Wiesntage auf der Berghalde. Es sei „einigermaßen“ verlaufen. Was Freitag am Eröffnungstag so schön begonnen hatte, mündete in vier stürmische und verregnete Festtage. Bis Mittwoch zählte Regler „wenig Leute“. Doch es auch Lichtblicke. Der Seniorennachmittag „lief entspannter wie letztes Jahr“. 2022 gab es viel Kritik an langen Wartezeiten auf das Essen und an der Qualität. „Es hat keine Klagen gegeben“, sagt Regler zu der diesjährigen Auflage. Auch mit Bands und Bier habe es gepasst. Zahlen zum Bierkonsum hatte er an diesem Tag noch nicht, circa 2000 halbe Hendl seien verzehrt worden.

Festwirt: Holger Regler würde 2024 schon wieder in Penzberg übernehmen - die Stadt wartet aber noch die große Bilanz ab. © Andreas Baar

„Keine Klagen“: So bilanziert der Festwirt den Seniorennachmittag. © Anne Rossa

„Softstart“ am Anfang

Gemischt ist auch die Bilanz von Kurt Geier. Der Münchner, selbst mit Autoscooter und Mandelstand vertreten, beschickt traditionell das Penzberger Volksfest mit Schaustellern. Er sei „mit dem Geschäftsverlauf zufrieden“. Auch wenn es „am Anfang einen Softstart mit dem Wetter“ gab. Zudem seien Besucher aus den vom Unwetter betroffenen Nachbargemeinden ausgeblieben.

„Es gab schon Volksfeste, wo mehr los war.“

Im Rathaus macht sich Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) keine Illusionen. „Es gab schon Volksfeste, wo mehr los war.“ Aber: „Es war in Ordnung.“ Ab Mittwoch sei das Fest „schon gut“ besucht gewesen. Gerade der sensible Seniorentag habe gepasst. Die Hendl habe der Wirt „reichlich und gut raus gebracht“. Doch Korpan merkt an, dass man „sicherlich was verbessern kann“. Ausgerechnet am Eröffnungstag sei der Wirt mit dem Essen nicht nachgekommen. Tags darauf machte sich Korpan kurzerhand zum Krisengespräch auf die Berghalde auf.

Im Oktober wird Bilanz gezogen

Gibt es 2024 wieder ein Volksfest mit Holger Regler? „Ich würde schon“, sagt der Eiichstätter. „Aber ich weiß noch nichts von der Stadt.“ Traditionell gibt es bereits am letzten Festtag entsprechende Signale aus dem Rathaus. Doch dort hält man sich zurück. „Ich gehe davon aus, dass wir ein Volksfest haben“, sagt der Bürgermeister kryptisch. Aber mit wem, wolle er sich jetzt „nicht festlegen“. Im Oktober werde man Bilanz ziehen und sich dann damit beschäftigen, „wie man weiter macht“, sagt Korpan. Die Verträge macht die Stadt nur für ein Jahr und nicht längerfristig. Das Volksfest auszuschreiben wie andere Kommunen sei „aktuell“ kein Thema. Angst, ohne Wirt dazustehen hat der Rathauschef offenbar nicht. Penzberg sei eine Veranstaltung, die „auch für Festwirte attraktiv“ ist.