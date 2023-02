Konzept für Mobilität nötig

Penzberg will fahrradfreundlich werden - aber das dauert und kostet

Von: Andreas Baar

Teilen

Mit dem Zweirad durch Penzberg: Um „Fahrradfreundliche Kommune“ zu werden muss die Stadt einiges tun (Symbolbild). © panthermedia/Z Jan

Penzberg - Die Stadt Penzberg will „Fahrradfreundliche Kommune“ werden. Doch bis zu dem Titel ist es ein weiter Weg. Das wurde nun im Stadtrat deutlich.

119 Mitgliedskommunen verzeichnet die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen (AGFK) in Bayern. 62 haben nach einer Prüfung den Titel „Fahrradfreundliche Kommune“. Die Stadt Penzberg strebt das Zertifikat auch an – Mitglied in der AGFK ist man jetzt schon mal. Bereits im Oktober 2020 hatte die Stadt Penzberg den Antrag auf Aufnahme in die Arbeitsgemeinschaft gestellt. Corona-bedingt bereiste die zuständige Kommission die Kommune erst Ende vergangenen Jahres. Das Ergebnis fiel zwiespältig aus, neben guten Ansätzen wurde Penzberg gehöriger Nachholbedarf attestiert. Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) vergab für die Situation der Fahrradfahrer im Stadtgebiet gar die Note „mangelhaft“. Es gibt noch viel zu tun. Im jüngsten Stadtrat wurde aber deutlich: Bis zum Zertifikat dauert es noch.

Willkommen der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen (AGFK) in Bayern: Auch Penzbergs Bürgermeister Stefan Korpan (vorn 2.v.r.) erhielt die Mitgliedsurkunde für seine Stadt. © Tobias Hase / AGFK

Jetzt offiziell Mitglied

In der Gaszählerwerkstatt in München wurde es am 26. Januar feierlich: Die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen (AGFK) in Bayern nahm offiziell elf neue Kommunen in ihren Reihen auf. Darunter die Stadt Penzberg – dazu Cham, Freilassing, Aschheim, Gilching, Unterföhring, Unterhaching, Waakirchen, Markt Schwaben sowie die Landkreise Freising und Lindau. Wie berichtet, will sich die Penzberg das Zertifikat „Fahrradfreundliche Kommune“ verdienen. Ende 2022 war ein erster Ortstermin in der Stadt. Vertreter von Politik, Verwaltung, Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club (ADFC) sowie der AGFK hatten sich mit dem Fahrrad auf eine zehn Kilometer lange Exkursion quer durch alle Stadtteile gemacht. Anschließend ging es zu einem mehrstündigen Gespräch über die aktuelle Situation der Fahrradfreundlichkeit in Penzberg.

Ortstermin mit dem Fahrrad: Bei einer Rundfahrt durch die Penzberger Stadtteile wurden sich neuralgische Stellen angeschaut. © Stadt

Note „Mangelhaft“

36 Bewertungspunkte galt es für die Bereisung vorzubereiten. Die Stadtvertreter mussten eine schlechte Note verdauen: Der ADFC gab der Penzberger Politik und dem Rathaus in Sachen „Fahrradfreundlichkeit“ eine „mangelhaft“ und somit „einen klaren Arbeitsauftrag“, berichtete danach Rathausvertreter Thomas Kapfer-Arrington. Positiv bewertet worden sei dagegen von der AGFK das Interesse von Politik und Verwaltung, „den Radverkehr in Penzberg fördern zu wollen“. Ebenfalls positive Erwähnung fanden die neue Fahrradabstellanlage am Bahnhof, die jährliche Teilnahme am „Stadtradeln“ sowie die Unterstützung von Fahrsicherheitstrainings und der Radlwerkstatt. Allerdings kam die Arbeitsgemeinschaft laut Stadt zu einem eindeutigen Fazit: „In Penzberg gibt es noch viel zu tun.“



Konzept für Mobilität nötig

Gefordert wurden unter anderem Maßnahmen, wie die Erhebung des „Modal Split“ (die Verteilung des Transportaufkommens auf verschiedene Verkehrsträger oder -mittel), ein Beschluss zum Anstieg des Radverkehrsanteils, ein eigener Mobilitätsmanager sowie zügig ein Mobilitätskonzept als Handlungsgrundlage . Gegebenenfalls brauche es gar ein reines Radverkehrskonzept.



Vier Jahre Zeit

Politik und Verwaltung haben vier Jahre Zeit, die Forderungen umzusetzen. Dann wird entschieden, ob Penzberg sich „Fahrradfreundliche Kommune“ nennen darf. Die Ergebnisse der Bereisung werde man abarbeiten, kündigte Ordnungsamtsleiter Joachim Bodendieck in der jüngsten Stadtratssitzung an. Allerdings machte er deutlich, dass es dafür neben einem Stadtratsbeschluss vor allem noch personelle Kapazitäten und vor allem eine finanzielle Ausstattung braucht. Über das Knie brechen will man den Prozess im Rathaus nicht. „Es besteht keine Eile“, so Bodendieck und warb für „gut durchdenken und vorbereiten“.



Mahnung vor den Kosten

Ins gleiche Horn stieß Bürgermeister Stefan Korpan (CSU). Die geforderten Maßnahmen und deren Umsetzung seien „kostenintensiv“, mahnte er mit Blick auf die angespannte Haushaltslage der Stadt. „Das kostet Geld und Geld muss ich haben.“ Man müsse deshalb abwägen, trat Korpan trotz aller Beitrittseuphorie auf die Bremse.