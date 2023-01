Penzberg: Wohnmobil-Plätze auf Berghalde brachten 3400 Euro ein

Von: Andreas Baar

Die Stellplätze auf der Berghalde waren 2022 gut besucht. © Stadt

Penzberg – Das Geschäft mit dem mobilen Urlaub läuft auch in Penzberg gut: Der im August eröffnete Wohnmobilstellplatz spült Geld in die Stadtkasse.

Die Stadt Penzberg hatte sich nach einer Alternative für Wohnmobil-Urlauber umschauen müssen: Nach Bürgerprotesten über die Zustände auf dem städtischen Stellplatz am Kirnberger See war dieser im Oktober 2020 geschlossen worden. Der Bauausschuss entschied, das Areal nicht mehr zu öffnen und stattdessen zwölf Stellplätze neben dem Festplatz auf der Berghalde anzubieten. Heuer im August ging die Anlage in Betrieb. Die Stadt investierte inklusive Infrastruktur um die 44.000 Euro, wie Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) bei der Eröffnung vorrechnete. Dazu kamen Arbeiten des Bauhofs.



In der Dezember-Sitzung des Verwaltungs- und Sozialausschusses wurde eine erste Bilanz gezogen. Diese fiel positiv aus. Bereits am zweiten Tag nach der Eröffnung sei die Anlage „voll belegt“ gewesen, erklärte Eleonore Hofmann vom Tourismus-Sachgebiet im Rathaus. Fast 3500 Euro standen laut Hofmann bis November an Einnahmen aus den Gebühren für Parken, Wasser und Strom zu Buche. Dabei gingen die Ticketautomaten erst Anfang September in Betrieb, außerdem waren die Stellplätze wegen des Volksfests drei Wochen dicht. Im November seien im Schnitt vier bis fünf Wagen gestanden. Angesichts der Resonanz nahm man im Rathaus Abstand von einer Winterpause bei den Stellplätzen.



15 Euro für zwei Tage

Geparkt werden kann maximal 48 Stunden. 24 Stunden kosten 10 Euro, wenn man zwei Tage löst, sind 15 Euro fällig. Die Preise seien vergleichbar zum Umland, betonte Hofmann. Grundsätzlich rechnet sie mit circa 17.000 Euro an Einnahmen im Jahr.



„Die Nutzer sind absolut zufrieden. Es fehlt an nichts“, so Hofmann. Nur, wann die neue Toilettenanlage im ausrangierten SB-Bankpavillon in Betrieb geht, ist unklar – im Lauf des Jahres 2023, so der Plan. Geht es nach Hofmann, kann Penzberg mehr von dem Wohnmobilangebot vertragen: „Mein Traum wären weitere zwölf Plätze da oben.“ Im Ausschuss erntete sie wohlwollendes Nicken. Die Anlage „steht uns auch gut zu Gesicht“, meinte Regina Bartusch (SPD).