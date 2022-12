Penzberg: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus – drei Personen verletzt

Von: Max Müller

Die Dachgeschosswohnung wurde durch den Brand arg in Mitleidenschaft gezogen. © Simone Abt

Penzberg - Ein hoher Sachschaden von etwa 300.000 Euro und drei leicht verletzte Personen. So lautet die Bilanz nach einem Wohnungsbrand in Penzberg.

Über die Integrierte Leitstelle war auch die Einsatzzentrale der Polizei am Freitag (16. Dezember) um 1.45 Uhr alarmiert worden. Ein Brand war in einem Mehrfamilienhaus in der Straße „Wölfl“ in Penzberg gemeldet worden. Bereits bei Eintreffen der ersten Penzberger Feuerwehrkräfte stand eine Wohnung in Vollbrand. Die Flammen drohten auf die umliegenden Wohnungen überzugreifen, dies konnte durch die Feuerwehr glücklicherweise verhindert werden.

Sämtliche Hausbewohner, alle konnten sich selbst in Sicherheit bringen, wurden vor Ort vom Rettungsdienst betreut. Bei zumindest drei Personen besteht der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung, ein Mann wurde zusätzlich an der Hand verletzt. Alle drei verletzten Personen wurden vom Rettungsdienst ins Klinikum Penzberg verbracht.

„Es hätte auch Tote geben können“, so die Penzberger Feuerwehrkommandantin Simone Abt im Telefonat mit der Rundschau. Ihr Feuerwehrauto war als erstes vor Ort. „Das Dach stand kurz vor der Durchzündung, zum Glück hatten die Bewohner das Haus da schon verlassen“, betonte Abt.

Das Dach des Penzberger Mehrfamilienhauses stand kurz vor der Durchzündung. © Simone Abt

Schaden von rund 300.000 Euro

Eine Wohnung ist durch den Brand komplett ausgebrannt, eine weitere angrenzende Wohnung ist stark verraucht. Erste Schätzungen der Schadenshöhe liegen laut Polizeipräsidium Oberbayern Süd bei rund 300.000 Euro. Über Nacht mussten alle Bewohner des Mehrfamilienhauses bei Nachbarn oder Angehörigen unterkommen.

Insgesamt waren knapp 60 Kräfte der Feuerwehren Penzberg, Iffeldorf, Seeshaupt und Sindelsdorf, sowie Rettungsdienst, Notarzt, Helfer vor Ort und Vertreter der Stadt Penzberg im Einsatz. Noch am Abend übernahmen Penzberger Polizeibeamt die ersten Ermittlungen vor Ort. Am Vormittag des 17. Dezember übernahm dann das zuständige Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim die Untersuchungen.

Gegen einen Mann ermittelt die Kripo Weilheim nun unter anderem wegen fahrlässiger Brandstiftung und fahrlässiger Körperverletzung. Nach den ersten Erkenntnissen der Kripo entstand der Brand aufgrund einer fehlerhaften Befüllung eines Ethanol-Ofens.

Hinweise zum Umgang mit Ethanol-Öfen: - Vorsicht beim Nachfüllen des Brennstoffes: nicht befüllen, so lange der Kamin brennt oder noch heiß ist!

- Stellen Sie den Kamin nicht in der Nähe von brennbaren Materialien auf!

- Lassen Sie den Ofen nie unbeaufsichtigt!

- Lüften Sie regelmäßig: Der Brennvorgang senkt den Sauerstoffgehalt im Zimmer, es entstehen Gase wie beispielsweise Kohlendioxid!

- Achten Sie auf Löschwerkzeuge, die auch für brennende Alkohole geeignet sind!