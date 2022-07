Penzberg: Zebrastreifen an der Straße Am Schloßbichl (vorerst) vom Tisch

Von: Andreas Baar

Teilen

Die Querungshilfe am Schloßbichl bleibt vorerst so. © Andreas Baar

Penzberg – Die Fußgängerquerung an der vielbefahrenen Straße Am Schloßbichl in Penzberg wird nicht verbessert. Damit sind ein Zebrastreifen oder eine Ampel vorerst vom Tisch.

Das Thema hatte die Stadtratsfraktion von Penzberg Miteinander (PM) mit ihrem Antrag angestoßen: Die Verwaltung möge prüfen, ob eine Brücke an der Straße Am Schloßbichl möglich ist. Diese würde die Querungshilfe auf Höhe des Parks ersetzen und eine Verbindung zum alten Bahndamm sowie dem neuen Familienbad schaffen. Eine Brücke wäre zu aufwändig und zu teuer, hieß es jedoch von der Stadtverwaltung – der Bauausschuss beschloss im März, die Pläne nicht weiterzuverfolgen. Allerdings bekam die Verwaltung vom Gremium die Hausaufgabe, nach etwaigen Verbesserungsmöglichkeiten für Fußgänger und Radfahrer an der stark befahrenen Straße zu suchen. Das Ergebnis lag in der jüngsten Bauausschusssitzung auf dem Tisch.

Ergebnis: Das Ordnungsamt sieht keinen Handlungsbedarf. Amtsleiter Joachim Bodendieck berief sich auf die Polizei: Es habe in den vergangenen Jahren lediglich einen Unfall mit einem Radfahrer in dem Bereich gegeben, und der habe in keinen Zusammenhang mit der vorhandenen Querungshilfe gestanden. Die örtliche Polizeiinspektion sieht laut Bodendieck keine Erforderlichkeit für eine Verbesserung der Situation – eine Einschätzung, der sich die Verwaltung anschloss. Bodendieck räumte zwar eine hohe Verkehrsbelastung ein, dennoch sei der Übergang „recht sicher“. Man sehe „keinen Handlungsbedarf“.



Enttäuschung bei Penzberg Miteinander

Enttäuschung bei PM-Vertreter Martin Janner. „Das Gros der Querungswilligen sind Schulkinder“, mahnte er mit Blick auf die nahen Realschule und Gymnasium. Man sollte deshalb einen Zebrastreifen „dringend machen“. Eine Forderung, die beim Ordnungsamtsleiter auf wenig Begeisterung stieß. Bodendieck warnte zum wiederholten Mal vor einer „Scheinsicherheit“ für alle Verkehrsteilnehmer.



Auch eine Verbreiterung der Querungshilfe sei zum jetzigen Zeitpunkt nicht wirtschaftlich, mahnte Stadtbaumeister Justus Klement mit Verweis auf die anstehenden Arbeiten in dem Straßenbereich für das Fernwärmenetz der Stadtwerke. Sein Vorschlag: Lieber warten, bis alle Arbeiten fertig sind und dann nochmals an eine Verbesserung der Örtlichkeit denken.



Provisorische Ampel zu teuer

Ins Spiel brachte Jack Eberl (FLP) eine provisorische Ampelanlage. Was ebenfalls von der Verwaltung mit Verweis auf die Penzberger Haushaltslage kritisch gesehen wird. „Das kostet nicht unerhebliche Mietgebühren“, sagte Ordnungsamtsleiter Bodendieck und rechnete rund 100 Euro täglich vor.



Zustimmung erhielt die Stadtverwaltung von Armin Jabs (BfP): Er sah keine Notwendigkeit für Zebrastreifen oder Ampel an der Stelle. „Die Sicherheit ist hier nicht gefährdet.“ Man solle lieber schauen, wo am Schloßbichl wirklich Schwerpunkte bei den Fußgänger-Überquerungen sind. Eine Meinung, der sich das Gremium ohne Widerspruch anschloss: Die Arbeiten für Fernwärme und Familienbad werden abgewartet, dann wird sich die Situation nochmal angeschaut.