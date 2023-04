Penzberg: Zwei 13-Jährige schlagen Scheibe ein - mit einer Bratpfanne

Von: Andreas Baar

Mit einer Bratpfanne schlugen die zwei Buben in Penzberg die Scheibe ein (Symbolbild). © panthermedia/mazzzur

Penzberg - Zwei 13-Jährige haben in Penzberg randaliert. Sie schlugen mit einer Bratpfanne die Scheibe einer Lagerhalle ein.

Laut Polizei ereignete sich der Vorfall am Freitag (10. April): Die zwei 13-jährigen Penzberger schlugen gegen 17.30 Uhr mit einer Bratpfanne eine Scheibe einer Lagerhalle an der Seeshaupter Straße ein. Eine Zeugin beobachtete dies und sprach die Jungen an. Die beiden Burschen flüchteten daraufhin. Durch die polizeiliche Fahndung in der Umgebung des Tatorts wurden die Buben entdeckt. „Sie gaben die Tat zu und wurden den Erziehungsberechtigten übergeben“, heißt es von der Penzberger Polizei. Der angerichtete Schaden beträgt rund 300 Euro. Der Geschädigte muss noch ermittelt werden.