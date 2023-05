Penzberg: Zwei Schulturnhallen als „Notunterkunft“ für Asylbewerber

Von: Andreas Baar

Teilen

Baujahr 1962: Die beiden alten Turnhallen des Bürgermeister-Prandl-Schulzentrums in Penzberg werden vom Landkreis als Notunterkunft für Asylbewerber hergerichtet. © Andreas Baar

Penzberg - Der Landkreis richtet vorsorglich zwei alte Schulturnhallen in Penzberg als Asyl-Unterkünfte her. Die Räumlichkeiten würden nur im Notfall genutzt.

Der Landkreis Weilheim-Schongau sucht händeringend Unterkünfte für Asylbewerber. In Penzberg werden bis Sommer zwei alte Turnhallen der Grund- und Mittelschule an der Südstraße für maximal 50 Personen hergerichtet – aber nur als „Notunterkunft“ und nicht mit dauerhafter Belegung, wie es vom Landratsamt heißt.

Die beiden Turnhallen des Bürgermeister-Prandl-Schulzentrums, errichtet 1962, sollen bei Bedarf als Unterkunft für Asylbewerber genutzt werden können. So der Plan des Weilheimer Landratsamts. Dieser wurde am Dienstagabend (9. Mai) im Bauausschuss präsentiert. Die beiden musealen Hallen werden ob ihres Zustands derzeit eh nicht für Schulsport genutzt.

Bis Ende Juni, eher Anfang Juli

Bis Ende Juni, eher Anfang Juli, sollen die Räume hergerichtet sein, sagt Bernhard Pössinger von der Asyl-Kontaktstelle der Kreisbehörde der Rundschau. Platz für maximal 50 Personen mit Schlaf- und Aufenthaltsbereich sowie einem Küchenanhänger vor der Tür wird geschaffen. Allerdings würde die Immobilie nur für den Notfall vorbereitet – um die Unterkunft „schnellstmöglich“ nutzen zu können, heißt es vom Landratsamt. Die Menschen würden dann nur übergangsweise untergebracht.

Für Schulsport derzeit nicht genutzt: Die kleinere Turnhalle soll als Schlafbereich ausgestattet werden... © Andreas Baar

...die größere Halle wird als Aufenthaltsbereich vorbereitet. © Andreas Baar

Landkreis ist in einer „Zwangslage“

Der Landkreis Weilheim-Schongau befindet sich derzeit in einer „Zwangslage“. So drastisch umschrieb Helmut Hartl, Leiter des Sachgebiets Asylleistung und Integration am Landratsamt, in der Sitzung des Penzberger Bauausschusses die Flüchtlingssituation zwischen Lech und Loisach. Musste der Kreis im Jahr 2016 noch 1800 Flüchtlinge unterbringen, sind es heuer schon rund 2800. Alle 14 Tage bekomme man einen Bus mit 50 Menschen vom Münchner Ankerzentrum zugewiesen. Alles nach einem Schlüssel, der Landkreise und Kommunen bundesweit an die Grenzen bringt. Denn Unterkünfte sind rar und nur schwer anzumieten. Rund 200 Objekte mietet Weilheim-Schongau aktuell (2018/19 waren es 100).



Wohnmodule, Pfarrhof, Holz-Neubau

In der Kreisbehörde behilft man sich mit Wohnmodulen in Peiting, dem Pfarrhof in Steingaden, dem alten Krankenhaus in Peißenberg, Firmengebäuden und Holz-Neubauten in Weilheim und der Reaktivierung der Hirschberg-Alm bei Pähl. Angemietet werden Ein-Zimmer-Appartement bis Bauernhof. Turnhallen sind bislang tabu.

Aber wenn es mit dem Anmieten nicht reicht, braucht es „Übergangslösungen“, erklärte Bernhard Pössinger von der Asyl-Kontaktstelle des Landratsamts, den Ausschussmitgliedern. Eine solche für den Notfall sollen in Penzberg die zwei alten Turnhallen der Grund- und Mittelschule an der Südstraße sein. Das Landratsamt war auf das Rathaus zugekommen, hieß es von Pössinger. Es sei „völlig klar“, dass Schulen in der Nachbarschaft sind, räumte der Behördenvertreter ein. Es sei aber nur eine „Notunterkunft“ und geplant mit kurzer Belegungszeit für den Fall der Fälle.

Schlechte Erinnerung

Ob dieser eintritt oder nicht, darauf wollte sich Hartl („Momentan sind wir auf einem guten Weg“) nicht festlegen. Jack Eberl (FLP) hatte angesichts der leidvollen Erfahrungen mit der Josef-Boos-Turnhalle nach deren Nutzung als Asylunterkunft angemahnt, dass man „ein gebranntes Kind“ sei. Eberl wünschte sich, dass auch andere Kommunen mit ins Boot geholt werden. Laut Pössinger wird bei Bürgermeister-Dienstbesprechungen darauf geachtet, dass sich keiner vor der Verantwortung drückt: „Da kommt uns keiner mehr aus.“ Allerdings habe nicht jede Gemeinde die passende Infrastruktur.

Die vorhandenen Sanitäranlagen in den Turnhallen will man nutzen. © Andreas Baar

Platz für 30 bis 50 Personen

Im Bürgermeister-Prandl-Schulzentrum jedenfalls werden die beiden Turnhallen für den Notfall vorbereitet. Wie Pössinger gegenüber der Rundschau erklärt, sollen die Räumlichkeit wohl bis Anfang Juli für 30 bis 50 Personen hergerichtet werden. Die kleine Halle für Schlafplätze, die größere als Aufenthaltsraum. Dazu ein neu angeschaffter Küchenanhänger mit fünf separaten Kochplätzen auf dem Parkplatz. Die vorhandenen Sanitäranlagen will man nutzen. Auch eine Security wäre im Einsatz. Um eine räumliche Trennung zu den benachbarten Schulen zu schaffen, wird nur der Haupteingang zu den Turnhallen benutzt.

Elternbrief ging raus

Der Rektor der Grundschule, Lars Schuman, betont, dass man „im Vorfeld eingebunden wurde“. Auch die Eltern seien informiert: Am vergangenen Montag ging ein Elternbrief heraus. Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) zeigte in der Ausschusssitzung zwar Verständnis für die Zwangslage des Landkreises („Die Situation ist angespannt“), machte aber klar, dass eine Turnhallen-Nutzung die „schlechteste Alternative“ sei.