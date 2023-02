Penzberger Begegnungsstätte für Senioren hat einen Namen

„Treffpunkt Casa Penzberg“

Penzberg – Nachdem der neue Seniorentreff in den ehemaligen Oase-Räumen Gestalt annimmt, gibt es nun endlich auch einen Namen für die Begegnungsstätte: „Treffpunkt Casa Penzberg“. Diesen Vorschlag der neuen Leiterin Franziska Harbich nahm der Seniorenbeirat in seiner Sitzung am vergangenen Mittwoch einstimmig an.

Ein Zuhause, ein Heim auf Zeit soll das „Casa“ sein, so die Idee der künftigen Leiterin des neuen Seniorentreffs, Franziska Harbich. Die 35-Jährige brachte den Vorschlag in die Sitzung des Seniorenbeirats ein, die am Mittwoch vor einer Woche stattfand. Mit „Treffpunkt Casa Penzberg“ waren für die Beiräte schnell sämtliche anderen Vorschläge vom Tisch.

Abstimmung abgesagt

Ursprünglich sollten die Besucher eines Eröffnungsfests über diverse Namensvorschläge abstimmen. Nachdem nun das Fest erst im Sommer stattfinden wird und der Name den Mitgliedern des Beirats auf Anhieb gefiel, war die „Sache“ erstaunlich schnell ausgemacht. Pfiffig obendrein, dass „Casa“ parallel als Akronym für „Casa – Angebote für Senioren und Angehörige“ steht – eine Unterzeile, die Beiratsmitglied Herbert Preuß mit ins Logo aufgenommen haben wollte. „,Lass uns ins Casa gehen‘, und jeder weiß, was damit gemeint ist“, hoffte Siegried Höfler darauf, dass sich der neue Name genauso schnell etabliert wie der Alte.



Nicht ganz so schnell konnte sich der Seniorenbeirat auf das neue Logo einigen. Drei Vorschläge von Harbich standen zur Debatte. Mit acht zu drei Stimmen fiel die Entscheidung für das künftige Logo: Es stellt ein mit roten Linien stilisiertes Haus dar, unter dessen Dach der Name steht. Wie Harbich auf Anfrage von Bernadette Leise erläuterte, werde die Caritas für die Verbreitung des Logos finanziell aufkommen – so zum Beispiel für das Drucken von Aufklebern, Flyern und Plakaten.



Es besteht Klärungsbedarf

Größeren Klärungsbedarf gab es bei der Frage, wie der Treffpunkt nach und nach mit Leben gefüllt werden soll. Harbich machte noch einmal deutlich, dass ihre Stelle, die auf 20 Wochenstunden festgelegt sei, mit Sicherheit nicht aufgestockt werde. Wie Harbich sagte, ist der Treff derzeit nur an zwei Tagen pro Woche geöffnet; nämlich montags von 9 bis 12 Uhr und dienstags von 14 bis 17 Uhr.



„Damit die Casa an mehreren Tagen die Woche und über mehrere Stunden öffnen kann, bin ich auf die Hilfe von Ehrenamtlichen angewiesen“, so Harbich. Dankbar nahm sie den Vorschlag von Ingrid Hauptmann an, zwei feste Ansprechpartner aus dem Seniorenbeirat an ihrer Seite zu wissen. Einstimmig entschieden sich die Mitglieder für die stellvertretende Seniorenbeiratschefin sowie Herbert Preuß.

Beiratschef Höfler kritisierte, ob denn jeden Tag etwas angeboten werden müsse. „Einfach hingehen und ratschen – das geht mir bei den Bemühungen, einen kompletten Wochenplan aufstellen zu wollen verloren.“ Katharina von Platen warnte, ein All-inklusive-Paket zu erstellen: „Wir müssen uns doch die Gelegenheit geben zu wachsen“, bremste die Seniorenreferentin des Stadtrats.

Zwei Tage Beratung

„Mein Ziel ist es, das wir langsam Dinge ins Laufen bringen“, stimmte Harbich zu. Derzeit bietet die neue Leiterin im „Casa“ in der Bahnhofstraße 35 offene Beratungstermine montags von 9 bis 13 Uhr sowie dienstags von 14 bis 17 Uhr an. Mittwochs sind der Pflegestützpunkt des Landkreises sowie donnerstags die Schuldnerberatung der Caritas für die Senioren da.