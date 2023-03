Penzberger Bergwacht: Sucheinsätze in Krün und Kochel

Von: Max Müller

Bei der Suche in Krün war auch eine Drohne der Penzberger Bergwacht im Einsatz. © Bergwacht Penzberg

Penzberg – Es war eine arbeitsreiche Woche für die Penzberger Bergwacht: Die Aktiven waren bei Sucheinsätzen und in Skigebieten im Einsatz.

Die Bergwacht Penzberg blickt auf eine arbeitsreiche Woche zurück. Die Aktiven beteiligten sich an zwei Sucheinsätzen und waren auch bei zwei Einsätzen in Skigebieten in der Region. In Kochel konnte eine Frau per Seilwinde geborgen werden. Bei einem Einsatz in Krün konnte eine 55-Jährige nur noch tot geborgen werden.

Tote bei Sucheinsatz in Krün geborgen

Am Donnerstagabend (9. März) wurde das Technikteam der Bergwacht Penzberg alarmiert, um die laufende Suche nach einer vermissten 55-jährigen Frau in Krün zu unterstützen. Die Frau war seit Mittwoch bei stürmischem und teils widrigen Wetter vermisst. Zur Wiederaufnahme der Suche am Freitagmorgen rückten zwei Aktive mit der Drohne aus. Gemeinsam mit dem kooperierenden Technikteam der Bergwacht Hausham, die ebenfalls mit Mannschaft und Drohne vor Ort war, wurden ab 7 Uhr insgesamt acht Drohnenflüge über dem Suchgebiet absolviert.

Die vermisste Frau konnte gegen 11 Uhr in der Jungfinz bei Krün jedoch nur noch tot geborgen werden. Nach einer ausführlichen Nachbesprechung des Einsatzes waren die Einsatzkräfte um 13 Uhr wohlbehalten zurück in Penzberg.

Sucheinsatz in Kochel

Am vergangenen Montag (13. März) erreichte die Einsatzkräfte der Bergwacht Penzberg nach Einbruch der Dunkelheit eine Voralarmierung aus Kochel zu einem laufenden Sucheinsatz nach einer 55-jährigen Frau aus Berg im Gebiet um den Jochberg. Einer der Einsatzleiter der Penzberger Bereitschaft war schon zu Beginn der Suchaktion am Montag vor Ort und unterstützte bei der Dokumentation und Lagedarstellung.

Bei widrigem Wetter rückte die Penzberger Bergwacht zur Vermisstensuche nach Kochel aus. © Bergwacht Penzberg

Am Dienstag (14. März) um 7 Uhr rückten sechs weitere Einsatzkräfte aus. Drei davon bildeten einen Trupp zur aktiven Suche im Gelände, die anderen drei waren in der Einsatzleitzentrale zur Dokumentation, Lagedarstellung und Kommunikation abgestellt. Der Einsatz konnte gegen 12 Uhr erfolgreich beendet werden, nachdem die Frau von einem Hubschrauber im Bereich der Jochberg Nordwand zwischen Gipfel und Abzweig zur Jocher Alm gesichtet und per Seilwinde gerettet wurde.

Dienst in Skigebieten

Neben dem eingeplanten Vorsorgedienst am Samstag (11. März) im Skigebiet „Garmisch Classic“ mit sechs Einsatzkräften kam am Freitag (10. März) eine weitere kurzfristige Anfrage zu einer Rennbetreuung der Skiliga Bayern am Sonnenbichl in Bad Wiessee hinzu. Zwei Aktive aus Penzberg und einer aus der Partnerbereitschaft Wolfratshausen, übernahmen die Unterstützung der Bergwacht Rottach bei einem Freestylerennen, ausgerichtet vom Skiclub Bad Tölz und einem Riesenslalom, organisiert vom Skiclub Reichersbeuern.

Die Aktiven der Penzberger Bergwacht waren im Skigebiet bei Bad Wiessee im Einsatz. © Bergwacht Penzberg

Zwischen 8.30 und 13.30 Uhr wachten die Einsatzkräfte über 137 Jugendliche im Riesenslalom und 14 Fahrer im Freestylerennen bei ihrem Kampf um Medaillen. Trotz schwieriger Pistenverhältnisse kam es laut Bergwacht zu keinen Stürzen, sodass die Aktiven ohne Einsatz ihre Heimreise antreten konnten.