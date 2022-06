Penzberger besuchen Mae Luiza: Hunger ist alltäglich, aber auch Zuversicht

Von: Andreas Baar

Die Bayern-Fahne aus Penzberg hängt stets im Centro Socio in Mae Luiza. © Gisela Matschl

Penzberg - Eine Gruppe Penzberger hat die Freunde in Mae Luiza/Brasilien besucht. Im Viertel sahen sie den harten Alltag der Menschen, aber auch Optimismus.

Mit gemischten Eindrücken kehrt eine dreiköpfige Delegation aus Penzberg vom Besuch in Mae Luiza zurück. Seit 35 Jahren schon gibt es die Freundschaft, die ihren Ursprung in der Pfarrei Christkönig hat, mit der sozialen Einrichtung in dem Stadtteil der brasilianischen Metropole Natal. Im Juni wird eine Gruppe aus Brasilien erwartet.

Die Musikschule läuft wieder, für die Besucher aus Penzberg gab es extra ein Konzert. © Gisela Matschl

Centro Socio öffnete 1983

Am 8. Dezember 1983 war es ein Meilenstein in der armen Favela: Das Centro Socio öffnete im Kirchenanbau seine Türen. Antreiber war Padre Sabino Gentili aus Italien. Ein Kindergarten, das Bildungszentrum Casa Crescer und ein Seniorenzentrum folgten. Maßgeblichen Anteil an den Projekten haben die Freunde in Penzberg: Padre Sabino und der damalige Stadtpfarrer Konrad Albrecht lernten sich 1983 kennen. Später entstand der Partnerschaftsverein. Nach dem Tod von Padre Sabino 2006 ging das Engagement der Penzberger weiter. Mitte April war eine Gruppe aus Oberbayern zu Besuch: Gisela Matschl, Vorsitzende des Partnerschaftsvereins, Monika Aigner und Isabella Watzlawek schauten sich vor Ort um. Den Aufenthalt finanzierten sie privat, es gab einen Zuschuss vom Bundesministerium für Familie.



Verschönerung im Viertel mit einfachen Mitteln. © Gisela Matschl

Menschen haben Hunger

Matschl kehrt mit gemischten Gefühlen aus Mae Luiza zurück. Rund 14.000 Einwohner leben dort. Die Situation sei Pandemie-bedingt weiter angespannt, sagt sie. Die Preise sind explodiert, es ist kaum Geld für Lebensmittel und Energie vorhanden. Matschl: „Die Leute haben immer noch Hunger.“ Sabinos Nachfolger Padre Roberio verteilt Lebensmittelpakete an seinem Haus. „Die Leute stehen schon in der Nacht Schlange“, weiß Matschl. Viele Menschen würden wieder verarmen. Sogar eine neue Favela ist entstanden: Auf einem freien Platz wurden einfache Unterkünfte errichtet, die Stadt ließ das Areal räumen. Dazu kommt Corona. „Die Angst ist riesengroß“, sagt Matschl.

„Die Menschen sind erstaunlich optimistisch

Dennoch hat sie viel Positives erlebt. „Die Menschen sind erstaunlich optimistisch.“ Matschl war fasziniert, wie Bewohner ihre Umgebung verschönern. Blumen in Plastikflaschen, angemalte Autoreifen sah sie. „Es ist viel grüner als vorher.“ Ein gutes Zeichen, meint sie, die Menschen würden sich trotz der Probleme um ihr Viertel kümmern. Das war ein Ziel von Centro-Gründer Pater Sabino gewesen, betont Matschl: „Man muss die Favela aus den Köpfen kriegen.“



Programm beim Penzberg-Besuch Sonntag, 19. Juni: 10.30 Uhr, Gottesdienst in der Christkönigskirche.

Dienstag, 21. Juni: 19.30 Uhr, Infoabend im Pfarrzentrum Christkönig (Barbarasaal).

Donnerstag, 23. Juni: 19 Uhr, Capoeira im Pfarrzentrum Christkönig (Barbarasaal).

Samstag, 24. Juni: 18.30 Uhr, Tanz, Capoeira, Slackline, Caipirinha auf dem Kirchplatz.

Sonntag, 26. Juni: 9.30 Uhr, Gottesdienst am Kochelsee.

Wieder offen: Kreative Zeit im Altenheim. © Gisela Matschl

Soziale Einrichtungen laufen wieder

Immerhin haben die Einrichtungen im Centro den Betrieb wieder aufgenommen. Die Schule Casa Crecer läuft nach einem halben Jahr in Kleingruppen in voller Besetzung. 212 Schüler von acht bis zehn Jahren gibt es. Der Kindergarten mit 80 Kleinen ist im Normalbetrieb. Das Altenheim mit seinen 24 Bewohnern nimmt wieder Tagesgäste auf. Auch die Musikschule mit ihren 50 Schülern läuft. Für die Penzberger gab es das erste Konzert nach langer Pause. Die drei Besucher hatte zwei Trompeten als Geschenk dabei. Und es ist was Neues geplant, verrät Matschl: Eine Psychologin will ein „Haus der Veränderung“ einrichten. Dort sollen depressive und autistische Kinder betreut werden.



Hier gibt es Infos Infos zum Penzberger Partnerschaftsverein mit Mae Luiza: http://maeluiza-penzberg.de/wp/, Telefon 08856/6981 oder E-Mail an gisela.matschl@maeluiza-penzberg.de.

Jetzt kommt der Gegenbesuch

„Unser Besuch war der Startschuss ins Leben“, freut sich Matschl über die Resonanz. In ein paar Tagen kommt endlich wieder ein Gegenbesuch nach Penzberg. Vom 15. bis 28. Juni werden acht Gäste aus Mae Luiza erwartet, darunter Padre Roberio. Es gibt auch offizielle Veranstaltungen (siehe Kasten).