Penzberger Familienbad: Eröffnung im Herbst? - Parkhaus im Mai fertig

Von: Andreas Baar

Seht her, das Schild ist da: Stadtwerke-Vorstand André Behre (r.) und „Piorama“-Betriebsleiter Ludwig Schön vor dem Eingangsbereich des neuen Familienbads. © Stadtwerke

Penzberg - Die Arbeiten am Penzberger Familienbad sind ein gutes Stück weiter. Die Stadtwerke freuen sich, einen Eröffnungstermin gibt es aber immer noch nicht.

Die Arbeiten laufen noch am neuen Penzberger Familienbad. Der genaue Eröffnungstermin in diesem Jahr ist unbekannt, aber es steht jetzt schon mal groß an der Außenfassade zu lesen: Der Name „PiORAMA“ prangt über dem Eingang. Das Schild wurde nun von den Stadtwerken montiert. Das Ganze an einer kobaltblaue Edelstahlfassade, die laut Kommunalunternehmen (KU) je nach Sonnenstrahlung für Lichteffekte in unterschiedlichen Blautönen sorgt.

„Wir kommen der Zielgraden nun immer näher.“

„Wir kommen der Zielgraden nun immer näher“, so Stadtwerke-Vorstand André Behre. Auch im Innenbereich gehe es zügig voran, heißt es: Im Saunabereich sind bereits zwei Saunen sowie das Dampfbad fertiggestellt, beim Kinderbecken der sogenannte Softboden eingebaut, die Innentüren überwiegend gesetzt, im Schwimmerbecken der Hubboden fertig sowie die Fliesen fast vollständig verlegt.

Parkhaus im Mai fertig

Im Außenbereich ist die Montage der Keramikfassade am Rutschenturm bis auf wenige Restarbeiten abgeschlossen. Die Arbeiten an den Freianlagen auf dem Vorplatz haben begonnen. Das Parkhaus wird laut KU im Mai fertiggestellt. Auch der Bereich der Gastronomie ist weit vorangeschritten, melden die Stadtwerke zufrieden: Die Fliesenarbeiten sind abgeschlossen, die Kühlung verbaut und die Küchengeräte sollen demnächst montiert werden. Was aber noch fehlt, ist ein Pächter.

Auch nachts beleuchtet: Die Stadtwerke legen im Familienbad-Gebäude aus Sicherheitsgründen den Schalter um. © Stadtwerke

Licht bleibt nachts an

Neugierige Bürger hatten sich in der Vergangenheit immer wieder bei der Rundschau gemeldet – und gefragt, warum die Baustelle denn nachts und am Wochenende innen beleuchtet sei, obwohl nicht gearbeitet werde. „Wir haben uns entschieden, aus Sicherheitsgründen die Beleuchtung des Nächstens an zulassen“, erklärt Vorstand Behre auf Nachfrage. Zudem werde das Gebäude rund um die Uhr mit Kameras überwacht, um Einbrüche zu verhindern. „Sicherheitsaspekte überwiegen im Baufortschritt, sodass der Kostenaspekt in Bezug auf die Baubeleuchtung niedriger gewichtet wird“, erfährt man vom KU-Chef. Der Strom werde zudem „noch relativ kostengünstig“ mit dem eigenen Blockheizkraftwerk erzeugt und nicht aus dem Netz bezogen. Und die gesamte gebäudeseitige Baubeleuchtung sei zu 100 Prozent mit energiesparenden LED-Leuchten ausgerüstet

Eröffnung im Herbst?

Bedeckt halten sich die Verantwortlichen allerdings weiter mit einem offiziellen Einweihungstermin. „Die Eröffnung wird in diesem Jahr in der zweiten Jahreshälfte stattfinden“, ist von KU-Vorstand Behre zu hören - das wäre wohl im Herbst. Auf ein genaues Datum wollen sich die Verantwortlichen angesichts schlechter Erfahrungen mit Planungs- und Bauverzögerungen nicht mehr einlassen. Die geschätzten Gesamtkosten für das Familienbad liegen laut Behre derzeit bei rund 31 bis 32 Millionen Euro – weitestgehend unverändert zu den Zahlen, die im vergangenen Herbst bei der Bürgerversammlung genannt worden waren.