Penzberger Gymnasiasten: 360 Kilometer und 9000 Höhenmeter über die Alpen

Bereiten sich auf ihre Alpenüberquerung vor: Die Schüler des P-Seminars am Penzberger Gymnasium. © Antonia Reindl

Penzberg - Für 15 Elftklässler des Penzberger Gymnasiums wird es ein sportliches Abenteuer: Das P-Seminar radelt mit dem Mountainbike über die Alpen.

Im Sommer ist das Wasser intensiv Grün, Boote rudern über das Gewässer, Angler werfen aus. Dieses Bild gibt der Alleghe-See in Venetien in den warmen Monaten ab. Ein Bild, das schon bald eine Gruppe Elftklässler des Penzberger Gymnasiums vor Augen haben wird. Ihr Weg ist das Ziel: Im Rahmen ihres P-Seminars geht es für die Gymnasiasten auf dem Mountainbike über die Alpen, von Mittenwald bis zum oberitalienischen See.



Planen, planen, planen

In ein paar Wochen geht es an den Start. Für die rund 360 Kilometer lange Strecke, auf der rund 9000 Höhenmeter zu überwinden sind, bereiten sich die Schüler schon seit Monaten vor. Gemeinsame Ausfahrten, Krafttraining, Ausflüge ins Fitnessstudio und natürlich: planen, planen, planen. Unterkünfte wurden gesucht und gebucht, und auch die Tour musste aus Routen zusammengepuzzelt werden.

Es ist bereits das fünfte Transalp-Seminar, verrät Lehrer Robert Einberger. Und es sei das erste Mal, dass sich eine solche Tour wiederhole. Denn bereits 2021 ging es für eine Gruppe von Mittenwald zum See Alleghe (Rundschau berichtete). Das mindert die Leistung aber freilich kein bisschen. Der Anspruch – „schon nicht ohne“, meint Einberger. Training, unumgänglich. Schließlich sollen sie Freude an der Tour haben, und sich nicht groß plagen müssen, meint der Lehrer, der mit einer weiteren Lehrkraft und einer Physiotherapeutin die Schüler begleitet. 15 Mädels und Jungs wagen Anfang Juli die Alpenüberquerung, unter ihnen Nathalie Herlan. Ihr Anreiz: Sie wolle eine Gemeinschaftsleistung vollbringen, und freue sich auf „das Gefühl, dass man was geschafft hat“.

Abenteuer und Spaß

Von einem „Abenteuer“ spricht Tom Viertlböck. „Wir wollen Spaß haben, etwas erleben“, sagt er. Doch es ist ein Abenteuer mit Hürden beziehungsweise reichlich Hügeln und Höhen. Es werden viele Trails, viele Höhenmeter, meint Herlan. Streckenweise werde man das Rad vielleicht auch tragen müssen. Aber: „Wir werden da alle irgendwie durchkommen.“ Non-Stop-Fahren ist tatsächlich nicht drin. Es gebe eine Etappe, auf der man zum Teil schieben und tragen müsse, verrät Einberger. Danach aber „geht’s nur noch das Ahrntal runter.“ Auf der Tour geht es auch durch einen Nationalpark, in dem nur wenige Hütten zum Nächtigen stehen. Das machte die Unterkunftssuche nicht leichter. Aber der Weg durch die naturgewaltige Landschaft lohnt sich. „Da wird es einige wegbeamen“, glaubt Einberger.

Fünf Teams kümmern sich um alles

Jeder Schüler ist vor, auf oder auch nach der Überquerung für einen bestimmten Organisationsbereich verantwortlich. Insgesamt gibt es fünf Teams: ein Werkstatt-, ein Ärzte-, ein Medien-, ein Transportpacklisten-und ein Sponsorenteam. Sponsorenteam? Ja, das Erlebnis kostet natürlich auch. Neben Unterkünften, Versorgung und Equipment braucht es auch noch ein Begleitfahrzeug. In dem seien in der Regel Schüler, die selbst schon im Rahmen eines P-Seminars die Alpen überquert haben, verrät Einberger.

Daher ist das P-Seminar aktuell noch auf der Suche nach Unterstützung. Ein paar Sponsoren hat man bereits an Bord. Nun hoffe man auf weitere Unternehmen, die „uns mit Spenden unterstützen“, sagt Tom Viertlböck. „Wir sind für alles offen“, meint er lächelnd. „Schon mit einem kleinen Betrag wäre uns sehr geholfen.“ Die Sponsoren werden nach der Alpenüberquerung unter anderem im Abspann des Films, der während der Tour gedreht wird, erwähnt.

Training ist alles

Nun ist bis zum Start über die alpen ja noch etwas Zeit. Aber die will genutzt werden. So nehmen die Schüler etwa am „Stadtradeln“ teil und in kleinen Gruppen geht es auf Ausfahrten. In den nächsten Wochen heißt es also, wie es Schüler Lion Willert ganz pragmatisch ausdrückt: „Radeln, radeln, radeln.“