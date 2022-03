Penzberger Helferkreis schlägt Alarm: Ehrenamtliche sind am Limit

Von: Andreas Baar

Der Förderverein hatte den „Werkraum“ an der Christianstraße eingerichtet. © RS Archiv

Penzberg - Der Penzberger Helferkreis schlägt Alarm: Man sei an die eigenen Grenzen gestoßen, heißt es. Die Ehrenamtlichen fordern mehr Unterstützung.

Der im Frühjahr 2017 gegründete Verein „Werkraum Penzberg“ ist die rechtliche Basis für die vielfältige Arbeit für Flüchtlinge und Asylsuchende in der Stadt. Der Helferkreis hat in den vergangenen Jahren viel auf die Beine gestellt. Doch jetzt sind die Ehrenamtlichen am Limit – gerade auch wegen der neuen Herausforderungen durch die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine.

Das Lächeln ist Anette Völker-Rasor vom „Werkraum“-Förderverein und Stadtratsmitglied angesichts der Belastung des Helferkreises mittlerweile vergangen. © PS Archiv

Mahnende Worte von Stadträtin

Anette Völker-Rasor, Schriftführerin im Förderverein, hatte in ihrer Funktion als PM-Stadträtin in den vergangenen Sitzungen immer wieder vor der zunehmenden Belastung des Helferkreises gemahnt: Man brauche mehr Unterstützung, bat sie im Zuge der Betreuung von afghanischen Ortskräften in Penzberg. Die Behörden seien „nicht besonders gut“ vorbereitet gewesen, kritisierte Völker-Rasor zuletzt in der Januar-Sitzung.



Sorge um Wohnungssuche

Neun Aktive seien permanent im Einsatz, um die afghanischen Familien zu betreuen, listete sie damals auf. Dass es zu Problemen kommt, zum Beispiel waren zu dem Zeitpunkt teilweise noch keine Bankkonten eingerichtet, „liegt nicht am Engagement der Helfer“, sagte sie. Völker-Rasor warnte zudem vor Problemen bei der künftigen Wohnungssuche – auf der städtischen Liste für Berechtigte würden jetzt schon mehr als 300 Personen stehen. Die Menschen im Übergangswohnheim an der Nonnenwaldstraße zu lassen, „ist menschlich gesehen keine Option“.Von Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) bekam Völker-Rasor die Antwort, dass es „eine schwierige Situation“ sei. Man könne die Afghanen auf der Wohnungsliste nicht einfach nach oben setzen. Für Korpan ist die Kommune außen vor: „Das kann die Stadt nicht lösen, das kann der Landkreis nicht lösen“, betonte er. „Das ist ein überregionales Thema.“ Man sei aber in Kontakt mit der Regierung von Oberbayern.

Verein geht an Öffentlichkeit

Jetzt ging die Vorstandschaft des „Werkraum“-Vereins per Pressemitteilung an die Öffentlichkeit. „Auch wir wissen einstweilen nicht, auf welche neue Situation wir uns einstellen sollen“, zeigt sich Vorsitzender Dieter Raisch einigermaßen ratlos. In den letzten Tagen erreichen ihn und seine Mitstreiter immer wieder Anrufe von Bürgern, „die angesichts der schrecklichen Nachrichten aus der Ukraine fragen, ob sie mit Spenden helfen könnten“, wie der Verein mitteilt. Dies ist die einzige Frage, auf die man eine klare Antwort habe: „Nein, Geld- und Sachspenden erreichen am sichersten ihr Ziel, wenn sie an jene Adressen gehen, die auch auf der Homepage der Stadt genannt sind“, heißt es in der Mitteilung.



Es braucht Zuwendung

Im Helferkreis geht allerdings die Sorge um, nicht genug tatkräftige Unterstützung bieten zu können, wenn Flüchtlinge aus der Ukraine eintreffen. „Zeit und Zuwendung, das ist, was wir für die Menschen am meisten brauchen“, erläutert 2. Vorsitzende Anke Ringel. „Schon jetzt haben wir davon für die Flüchtlinge nicht genug.“ Seit Mitte November kümmert sich rund ein Dutzend Ehrenamtlicher außer um die früheren Schützlinge auch um die in Penzberg untergebrachten afghanische Ortskräfte und deren Familien. Eine Hilfe, die an die Substanz geht, weil immer neue Familien „in allen Belangen“ Unterstützung brauchen, wie der Helferkreis resümiert. Aber auch die bisher Betreuten würden weiter Unterstützung brauchen.

Erschöpfung und Enttäuschung

Nach all dem permanenten Einsatzes sehen sich die Helfer mittlerweile am Limit angekommen. Dazu kommt Enttäuschung: „Wir verstehen nicht, warum die Menschen, die schon seit über drei Monaten hier sind, zu einem Viertel noch ohne Krankenversicherungskarte sind“, kritisiert Vereinschef Raisch. Man habe den Landtagsabgeordneten Harald Kühn (CSU) aufgesucht sowie an ihn und an Landrätin Andrea Jochner-Weiß (CSU) Briefe geschrieben. Von beiden seien Antworten gekommen, „wie es schulbuchgemäß gut laufen sollte“, so der Verein – aus Landtag und Innenministerium auch verbunden mit „einer Wertschätzung der Ehrenamtlichen“.



Mehr amtliche Kräfte

Einiges an Arbeit könne aus eigener Kraft und mit Unterstützung aus dem Penzberger Rathaus zuwege gebracht werden. So sind laut Helferkreis alle Neuankömmlinge inzwischen gegen das Corona-Virus geimpft und unzählige Arztbesuche wurden organisiert. „Aber mit mehr amtlicher Hilfe würden wohl auch die dringend notwendige Masernimpfung, für die bereits ehrenamtliche Ärzte bereitstehen, und viele andere Themen rascher bearbeitet werden können“, heißt es in dem Brandbrief an die Medien. Doch angesichts der des Flüchtlingsstroms aus der Ukraine sehen die Aktiven schwarz. Ohne mehr amtliche Kräfte und ohne ehrenamtliche Verstärkung sehe man dem, was in den nächsten Wochen an Herausforderung auf sie zukommen könnte, „mit großer Sorge entgegen“. Denn sowohl für die Afghanen wie auch für ukrainische Kriegsflüchtlinge „brauchen wir viel mehr tatkräftige Hilfe – und zwar schon jetzt“, laute das mahnende Fazit.