Mahnende Worte der Stadträte

Penzberger Innenstadt soll ein neues Gesicht bekommen

Von: Andreas Baar

Markant: Aus dem ehemaligen Hotel Olympia wurde das „K33“, dass um zwei Vollgeschosse aufgestockt werden soll. © Andreas Baar

Penzberg – Die Penzberger Innenstadt, vor allem entlang der Bahnhofstraße, wird in absehbarer Zeit ihr Gesicht verändern. Grundlage sollen die neuen Bebauungspläne werden.

Bebauung und Nutzung der Grundstücke in der Penzberger Innenstadt war bisher über den Bebauungsplan „Altstadtsanierung“ geregelt. Doch das Werk stammt aus dem Jahr 1984 und ist kaum noch der heutigen Zeit und dem differenzierteren Bedarf angemessen. Vor allem entlang der Bahnhofstraße bedarf es einer Neuordnung der Vorgaben, ist vom städtischen Bauamt zu vernehmen. Zu diesem Zweck wurde das Areal zwischen Bahnhof und Christkönigskirche beidseitig in sechs Teilbereiche unterteilt. Im Stadtrat stand nun der Bebauungsplan für das Quartier Bahnhof-, Karl-, Philipp- und Friedrich-Ebert-Straße auf der Tagesordnung. Der Stadtrat beschloss einstimmig die Aufstellung des neuen Planwerks.

Eigentümer will Hotel vergrößern

Hintergrund sind die Pläne der Eigentümer, das ehemalige Hotel Olympia (heute K33 Hotel & Lodge) an der Hauptkreuzung zu vergrößern. Das Vorhaben hatte bereits im Juni den Bauausschuss beschäftigt. Das markante Gebäude ist bereits in einem ersten Bauabschnitt saniert worden, nun soll es im zweiten Schritt erweitert und um zwei Vollgeschosse aufgestockt werden, wie es vom Bauamt hieß. Geplant sei die Unterbringung von Einzelhandelsflächen im Erdgeschoss und einem Hotelbetrieb in den oberen Etagen. Ziel der Pläne: ein „in die Zukunft gedachtes und zeitgemäßes Hotel“, so Stadtbaumeister Justus Klement.



Das Vorhaben stieß auf Zustimmung im Gremium. Einstimmig beschloss damals der Bauausschuss, dass der Bauherr auf dieser Basis weiter planen kann. Der Stadt würde es gut tun, „in der Innenstadt ein größeres Hotel zu haben“, sagte Hardi Lenk (SPD). Fraktionskollege Adrian Leinweber würdigte, dass ein privater Investor sich engagiert. Der Standort sei „ein idealer Platz, um mutig zu sein“.



Das Hotel „K33“ könnte später so an der Hauptkreuzung stehen, wie es das Modell der Bauherren zeigt. © Andreas Baar

Armin Jabs (BfP) sah das Vorhaben an diesem Platz als vertretbar an, machte allerdings klar, dass eine Baugenehmigung ein „erster Dominostein“ für weitere Vorhaben an der Bahnhofstraße sein wird. „Es wird richtungsweisend sein.“ Auch Sebastian Fügener (Grüne) sah die Hotel-Erweiterung positiv, verlangte aber ein einheitliches Vorgehen bei künftigen Projekten. „Man muss schauen, dass man kein Flickerlteppich kriegt.“ Auch forderte Fügener, eine „Riegelbebauung“ zu vermeiden.

Stadtbaumeister Klement bezeichnete das Hotel-Vorhaben als „wichtigen Startpunkt“ für die weitere Innenstadt-Entwicklung. Eine Entwicklung, die er als „sehr erfreulich“ ansah, denn die Neugestaltung des öffentlichen Raums im Penzberger Zentrum „trägt Früchte“, sagte Klement mit Blick auf die umfangreiche Sanierung des Bahnhofstraßenareals durch die Stadt.

Mahnende Worte der Stadträte

Die weitere Entwicklung der Penzberger Haupteinkaufsmeile beschäftigte nun den Stadtrat erneut. Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan in dem zentralen Quartierbereich wurde zwar einstimmig gefasst, doch es gab mahnende Worte.



Kerstin Engel (Grüne) verlangte ein genaues Hinschauen. Schließlich handele es sich bei der Innenstadt um „das Aushängeschild und Gesicht der Stadt“. Engel regte eine extra Klausur des Stadtrats samt Ortstermin mit Fachplanern an, um sich frühzeitig eine Meinung zu bilden, wohin es mit der Innenstadt gehen soll. So könne die Stadt „gegenüber Investoren selbstbewusst auftreten und nicht nur reagieren“. Adrian Leinweber (SPD) mahnte zu einem Konsens beim Vorgehen: „Das Gesamtbild der Innenstadt muss stimmig sein.“ Allerdings machte er sich keine Illusionen, was die Augenhöhe der Stadt gegenüber Investoren betrifft: „Wer zahlt, schafft an.“



Nicht anfreunden mit einer zeitintensiven planerischen Klausur zur Innenstadt-Entwicklung konnte sich Stadtbaumeister Justus Klement. Man dürfe potentielle Investoren nicht vergraulen, mahnte er, „indem wir sagen dass wir zwei Jahre nachdenken müssen“.