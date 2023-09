Penzberger Jungritter feiern 70-Jähriges und 20 Jahre Barbarakapelle

Von: Andreas Baar

Einige Mitglieder des Festausschusses: (v.l.) Vorsitzender Hardi Lenk, Johannes Buchczyk, Astrid Unterreiner, Benedikt Gattinger und Hannes Lenk vor der Barbarakapelle. © Verein

Penzberg - Feier auf der Berghalde: Im September veranstalten die Penzberger Jungritter ihre Jubiläumsfeier.

Geselligkeit und gemeinsame Aktivitäten sind Wesensmerkmale dieses Vereins. Aber auch die regelmäßige finanzielle Unterstützung von sozialen Einrichtungen. Die Penzberger Jungritter sind vielfach engagiert im Stadtleben. Heuer feiert der Verein sein 70-jähriges Bestehen. Der runde Geburtstag wird am Samstag, 16. September, auf der Berghalde begangen.

Im Jahr 1953 hatten 13 junge Männer, überwiegend Bergleute, in der Gaststätte „Zum letzten Pfennig“ die Jungritter als eigenen Gesellschaftsverein aus der Taufe gehoben. Vorausgegangen war der „Stopsel-Club“ und der „Zehnerl-Club“ Damals war im Ortsteil Reindl noch der Verein der „Alten Ritter“ dominierend. Doch die älteren Herren wollten die „Stopsler“ nicht aufnehmen – deshalb gründeten diese ihren eigenen Verein.

Ein ganz besonderes Projekt

Der Verein zeigt sich bei offiziellen Anlässen im Penzberger Kulturleben, von Faschingsumzügen bis zu Andachten. Federführend wird der Maibaum aufgestellt. Und am 19. Oktober 2003 wurde ein besonderes Symbol eingeweiht: Die Barbarakapelle auf der Berghalde, die vom Verein initiiert und gebaut worden war. Das soziale, kulturelle und gesellschaftliche Engagement der Jungritter würdigte die Stadt 2018: Der Verein erhielt den Penzberger Kulturpreis.



Am Samstag, 16. September, werden nun das 70-Jährige und 20 Jahre Barbarakapelle gefeiert. Zu dem Fest ist die Bevölkerung eingeladen. Los geht es um 15 Uhr mit einer Feldmesse vor der Barbarakapelle, zelebriert von Pfarrer Rainer Maria Schiessler aus München. Die Einnahmen der Kollekte gehen an das Jugendhaus Don Bosco in Penzberg. Im Anschluss gibt es Kaffee und Kuchen, Getränke und Gegrilltes.



Musikalisch umrahmt wird das Fest von der Stadt-und Bergknappenkapelle. Parkplätze gibt es unten an der Berghalde. Für Gäste, die nicht gut zu Fuß sind, steht ab 14 Uhr ein Shuttlebus (auch Rückfahrt) bereit. Angeboten (10 Euro) wird auch das Buch vom verantwortlichen Architekten Stefan Jocher über die Barbarakapelle. Auch dieser Verkaufserlös aus dem Verkauf kommt dem Jugendheim Don Bosco zu Gute.