Penzberger Kulturpreis 2022: Theaterjugend von „Lampenfieber“ erhält Auszeichnung

Von: Andreas Baar

Teilen

In diesem Jahr konnte das „Lampenfieber“-Ensemble endlich in der Stadthalle das Stück „Pippi plündert den Weihnachtsbaum“ auf die Bühne bringen. © Sophia Leiß

Penzberg - Der Kulturpreis der Stadt Penzberg geht heuer an die Jugendgruppe „Lampenfieber“ des Oberlandler Volkstheaters.

In seiner Sitzung am 31. Mai hat der Stadtrat hinter verschlossener Tür mehrheitlich beschlossen, die Auszeichnung an die Jugendgruppe „Lampenfieber“ des Oberlandler Volkstheaters zu vergeben. Dies teilt Thomas Sendl, Leiter der Abteilung Kommunikation/Kultur/Wirtschaft im Rathaus, am Donnerstag (28. Juli) mit. „Damit würdigt das Gremium den herausragenden Einsatz des Preisträgers in den Bereichen Kultur und Brauchtumspflege“, so Sendl. Auf der Vorschlagsliste hatten laut Sendl auch andere Bewerber gestanden, Namen nennt er nicht. Die Preisverleihung ist am Freitag, 21. Oktober, in der Stadthalle. Mit „Lampenfieber“ schließt sich ein Kreis: Das Oberlandler Volkstheater war im Jahr 1999 zusammen mit dem Kinderbuchautor und „Urmel“-Erfinder Max Kruse der erste Kulturpreisträger der Stadt gewesen. Der Preis wird alle zwei Jahre verliehen. 2020 ging er an Dr. Johannes Bauer und Prof. Dr. Reinhard Heydenreuter.