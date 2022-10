Penzberger Kulturpreis: Viel Applaus für „Lampenfieber“

Von: Andreas Baar

Stolze Preisträger: Die „Lampenfieber“-Schauspieler und ihre Leiterinnen. © Andreas Baar

Penzberg – Die Stadt Penzberg hat einen Kulturpreisträger 2022: Der Preis wurde der Jugendgruppe „Lampenfieber“ des Oberlandler Volkstheaters überreicht.

18 Jahre Spielzeit, 15 Inszenierungen, 95 Aufführungen: Die bisherige Bilanz der „Lampenfieber“-Aktiven und Verantwortlichen kann sich sehen lassen. Die Penzberger Jugendgruppe des heimischen Oberlandler Volkstheaters hat seit 2004 dem schauspielerischen Nachwuchs eine kreative Bühne geboten. Das Engagement aller Beteiligten wurde beim Festakt am Freitagabend (21. Oktober) gewürdigt: Dem Jugendensemble wurde „für besonderes bürgerliches Engagement in der Kulturarbeit“, wie es auf der Urkunde hieß, der Kulturpreis der Stadt verliehen.

Hier kommt er: Bürgermeister Stefan Korpan überreicht (v.l.) Ramona Frick, Julia Mach, Daniela Allnoch und Michaela Brem die Skulptur. © Andreas Baar

Theater ein „Spiegel des Lebens“

„Es ist immer wieder erstaunlich, was die Kinder da alles auf die Beine stellen und wie sehr sie da über sich hinauswachsen“, würdigte Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) die Leistungen der vergangenen Jahre. Dies sei nicht selbstverständlich, denn auf der Bühne vor Publikum zu spielen, „verlangt jede Menge Courage ab“, so der Rathauschef in seiner Laudatio. Korpan würdigte aber auch generell die Existenz einer solchen Jugendgruppe. Denn Theater sei ein „Spiegel des Lebens“, in diesem Fall würden sich die Kinder mit Themen und Situationen befassen, „die sie selbst wohl noch nie erlebt haben“. Aber durch dieses Befassen und die geweckte Neugierde entstünden Menschen, die wissbegierig seien – was „ein bedeutender Baustein“ für die Entwicklung der Persönlichkeit sei, so Korpan.

Viel Applaus: Das Ensemble zeigte an Ort und Stelle was es künstlerisch kann. © Andreas Baar

Kommt „Lampenfieber 2.0“?

Das erste Kinder-Ensemble hatte Ramona Frick geformt. Sie nahm auch den Preis entgegen. Diesen zu erhalten, „ist uns echt eine Ehre“, sagte sie. Dem Vernehmen nach soll es eine „Lampenfieber 2.0“-Truppe geben, wie Bürgermeister Korpan verriet. Eine Gruppe von Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Nicht nur Penzbergs Rathauschef wird darauf gespannt sein.

Diesen Preis samt Urkunde gab es für die Theater-Jugend. © Andreas Baar

Humorvoller Rückblick

Bei der Verleihung in der Stadthalle zeigte sich: Die Theaterschauspieler der Jugendgruppe „Lampenfieber“ brennen vor Begeisterung für die Bretter, die die Welt bedeuten. Das passiert auch nicht alle Tage: Dass bei einer Preisverleihung die Geehrten ihr verehrtes Publikum gleich selbst unterhalten. Das „Lampenfieber“-Ensemble des Oberlandler Volkstheaters blickte in mehreren Auftritten humorvoll auf die eigene Geschichte zurück. Begeistert mit Applaus honoriert von den Festgästen. Musikalisch umrahmt wurde der Festabend vom Musikschule-Trio Ellen Hennen (Fagott), Pia Janner-Horn (Violine) und Hanna Kleber (Oboe).

Paul Herdrich gewürdigt

Zur kommunalen Förderung von Kultur zähle für ihn auch, „sie zu würdigen“, hatte Penzbergs Stadtoberhaupt Stefan Korpan (CSU) eingangs die Bedeutung des alle zwei Jahre und heuer mit 2000 Euro dotierten städtischen Kulturpreises hervorgehoben. Der Bürgermeister brach eine Lanze für das Nachwuchstheater. Gerade Kinder könnten „herrliche Schauspieler“ sein, erinnerte Korpan in seiner Laudatio. „Kinder sind neugierig. Sie lieben es, in fremde Rollen zu schlüpfen.“ Und deshalb sei es gut, dass vor 18 Jahren Menschen in Penzberg dafür sorgten, dass Kinder eine „Plattform auf einer Bühne“ bekamen. Korpan würdigte den erst kürzlich verstorbenen Paul Herdrich vom Oberlandler Volkstheater, der die darstellerischen Fähigkeiten von Kindern erkannt habe.

Die Kulturpreisträger Mit „Lampenfieber“ schließt sich ein Kreis: Das Oberlandler Volkstheater war im Jahr 1999 zusammen mit dem Kinderbuchautor und „Urmel“-Erfinder Max Kruse der erste Kulturpreisträger der Stadt gewesen. Es folgten Franz Wagner, Stadt- und Bergknappenkapelle, Ehrenfried Mock, Martha Nachtmann und Karl Luberger, Günther Pfannkuch, die drei Penzberger Trachtenvereine, Familie Horn, Bergknappenverein, Aktion KleinKunst, Egbert Greven, Ellen Hennen sowie zuletzt für 2020 Johannes Bauer und Reinhard Heydenreuter.

Souffleuse braucht es nicht

Mit knapp acht Kindern ging es 2004 los, doch „Lampenfieber“ wuchs auf rund 15 Beteiligte im Alter von 9 bis 14 Jahren an. Ein Ensemble, dass übrigens bis heute ohne Souffleuse auskommt. Treibende Kraft war Ramona Frick, später übernahmen die Geschwister Daniela Allnoch und Michaela Brem die Regie, unterstützt von Julia Mach. Von den Leiterinnen hatte der Bürgermeister erfahren, was die Arbeit mit den jungen Schauspielern auf der Bühne so besonders macht: „Man findet keine Star-Allüren bei Kindern.“ Ramona Frick dankte nicht nur allen Unterstützern von Stadt bis Bühnenbauern, sondern zuletzt den Zuschauern: „Ihr macht das Theaterspielen einfach lebenswert.“