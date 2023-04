Menagehaus steht für gelebte Integration

Penzberger Menagehaus: 300 Unterschriften für den Erhalt

Von: Franca Winkler

Der Infostand am Marktplatz lockte kürzlich viele Interessierte an. Insgesamt kamen rund 300 Unterschriften für den Erhalt des Menagehauses zusammen. Die Penzbergerin Lieselotte Schlossbauer (2.v.l.) beteiligte sich. © Franca Winkler

Penzberg – Der Denkmalverein Penzberg fürchtet einen Abriss des Menagehauses. Für den Erhalt wurden auf dem Stadtplatz 300 Unterschriften gesammelt.

Der Penzberger Denkmalverein hat am Donnerstag (20. April) für den Erhalt des Menagehauses an der Bahnhofstraße Unterschriften gesammelt. „An die 300 Unterschriften sind zusammengekommen“, berichtet Max Kapfer, Vorsitzender des Vereins für Denkmalpflege und Penzberger Stadtgeschichte.

Wie berichtet, fürchtet der Verein, dass die Tage des historischen Gebäudes gezählt sein könnten. Investor „Bayernwohnen“hatte das laut Verein zwischen 1873 und 1899 erbaute Haus erworben und will das Areal in ein paar Jahren entwickeln. Was das genau bedeutet, ist noch unklar.

Das Menagehaus: So sah das Haus um 1958 aus, als es noch ein reines Wohnhaus gewesen ist und Arbeiter des Bergwerks in ihm wohnten. © Stadtarchiv

Freude über Zuspruch

Kapfer freut sich über den Zuspruch. Einige Personen hatten aus der Presse von der Unterschriftenaktion erfahren und seien extra angereist, um sich in die Liste einzutragen. Ein gutes Dutzend ehemalige Anwohner seien auch gekommen, um den Verein in seinen Bemühungen mit der eigenen Unterschrift zu unterstützen. Auch habe der Denkmalverein mit der Aktion Aufklärungsarbeit leisten können. Einigen sei nicht klar gewesen, dass auch Penzberg eine Altstadt habe. „Auch wenn sie nicht so alt ist, wie manch andere“, ergänzt Kapfer.



Das Menagehaus heute: Der Denkmalverein setzt sich für den Erhalt des historischen Gebäudes ein. Mit der Unterschriftensammlung will man an den neuen Investor appellieren. © Baar

Bis Ende Mai haben Interessierte noch die Möglichkeit sich weiterhin zu engagieren: Unterschriftenlisten liegen noch in einigen Geschäfte und medizinischen Einrichtungen aus (siehe Kasten). Die Listen sollen nach Beendigung der Sammlung der Stadt, den Stadträten und auch dem Investor ein Stimmungsbild vermitteln, erläutert Lenka Schäfer, Initiatorin der Aktion vom Denkmalverein und hofft so, dass Menagehaus zu erhalten.

Menagehaus steht für gelebte Integration

Penzberg mit all seinen Nationen stehe für Integration. In dem Haus war „der Anfang der Integration“, betont Schäfer. Das Menagehaus, auch als Ledigenhaus bezeichnet, hatte in der Penzberger Gründerzeit eine wichtige Funktion, diente es doch zur Unterkunft und Verpflegung von Arbeitern, wird Kapfer nicht müde zu erläutern. In der Bergwerkzeit kamen die Arbeiter unter anderem aus Südtirol, Kroatien und Böhmen.

Zeitzeugen: Rudi Sperl ist im Menagehaus aufgewachsen. Seine Frau Edeltraud hat im späteren Ärztehaus gearbeitet. © Franca Winkler

Einer, der sich für den Erhalt des Hauses engagiert, ist der fast 80-jährige Rudi Sperl. Als Kleinkind ist er mit seiner Familie in das Haus eingezogen und hat dort bis zur Umwandlung in ein Ärztehaus seine Kindheit und Jugend verbracht. Er erzählt von den Nachbarn und Kindern die „als friedliche Banden“ miteinander gespielt haben. Sperl selbst war da mittendrin.

Zeitzeuge erinnert sich

Auch Rudi Sperl berichtet von der gelungenen Integration, die damals selbstverständlich gewesen sei. „Unter Tage waren alle Kameraden und standen für sich ein.“ Bereits nach einigen Monaten haben die Arbeiter „schon Lederhosen getragen und waren Mitglieder in Trachtenvereinen“, blickt Sperl zurück. Sperls Ehefrau Edeltraud hat im späteren Ärztehaus gearbeitet.

Beim Landesamt für Denkmalpflege hat der Penzberger Verein beantragt, das Haus in die Denkmalliste aufzunehmen. Eine schriftliche Antwort wird in Kürze erwartet, so Lenka Schäfer, die Initiatorin der Unterschriftenaktion für den Erhalt, gegenüber der Rundschau.

Unterschriften-Sammlung Die Unterschriften-Sammlung zum Erhalt des historischen Menagehauses läuft noch bis Ende Mai. Die Listen dafür liegen laut Denkmalverein aus bei Purzmurzel. Optik Kantwerk, Augenarztpraxis Dr. Schäfer, Ohrenarztpraxis Hack, Privatpraxis Dr. Reißner und Kreuz-Apotheke.