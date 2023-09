Penzberger Mittelschule schließt Bildungspartnerschaft mit örtlichen Firmen

Von: Andreas Baar

Einblicke: Die Mittelschule hatte im vergangenen Schuljahr bereits ein Praxisprojekt bei der Firma Niebling gemacht. © Schule

Penzberg – Enge Zusammenarbeit: Die Penzberger Mittelschule geht bei der Berufsfindung im neuen Schuljahr einen besonderen Weg - mit IHK und zwei lokalen Firmen.

Für das Projekt hat sich die Mittelschule die beiden Penzberger Firmen Niebling und Schleicher Fahrzeugteile ins Boot geholt. Gemeinsam wollen die drei Bildungspartner Schüler besser und praxisnah auf den Einstieg ins Berufs- und Arbeitsleben vorbereiten. Geplant sind unter anderem Praktika, Betriebsführungen und gemeinsame Aktionen zum bundesweiten Girls‘ und Boys‘ Day im April 2024. Ziel sei es, die Jugendlichen „auf die Ausbildungsangebote in der heimischen Wirtschaft aufmerksam zu machen“, heißt es von der IHK. Die Firmen hoffen auf dringend benötigten Fachkräftenachwuchs.

Für das Projekt waren an der Penzberger Mittelschule zwei Tage im Betrieb angesetzt: Der Technikkurs der 8. Jahrgangsstufe mit Techniklehrerin Nadja Porer bekam beim heimischen Maschinen- und Werkzeugbauer Niebling eine praktischen Einblick in das Berufsleben. Die beiden Meister Markus Reisner und Markus Börroth erklärten den Schülern Voraussetzungen für den Beruf, Verdienst- und Aufstiegsmöglichkeiten. Bereits vorher im Unterricht hatte der Kurs die technische Zeichnung einer Visitenkartenbox angefertigt. Danach durften die Schüler diese dann im Betrieb selbst herstellen.



IHK-Bildungspartnerschaft unterschrieben

Solche Aktionen will die Mittelschule im neuen Schuljahr vertiefen. Nicht nur in der Firma Niebling. Dafür unterzeichnete Konrektorin Simone Köppl mit Matthias Kaiser (Bildungsberater der IHK-Geschäftsstelle Weilheim), Stefan Schleicher (Geschäftsführer von Schleicher Fahrzeugteile) und Niebling-Geschäftsführer Christian Drexler hochoffiziell eine IHK-Bildungspartnerschaft. Die beinhaltet enge Kontakte und gemeinsame Aktionen.

Unterschrift für das Bildungsprojekt: (v.l.) Simone Köppl (Konrektorin Mittelschule), Stefan Schleicher (Geschäftsführer Schleicher), Christian Drexler (Geschäftsführer Niebling) und Matthias Kaiser (IHK-Bildungsberater). © Andreas Baar

Die Konrektorin schwärmte von einer „engen Verzahnung von Schule und Wirtschaft“ und freut sich auf „eine lebendige und praxisnahe Berufsorientierung“ für die Schüler. „Für den Unterricht ist das eine perfekte Ergänzung.“



Die Liste an Möglichkeiten reicht von Praktika bis Betriebsführungen, listete IHK-Vertreter Kaiser auf. Der Bildungsberater erwartet für die Schüler „Einblicke in die Berufswelt“. Man könne Klarheit schaffen bei der Berufswahl, bei der doch oftmals „viel Ratlosigkeit“ in der Jugend herrsche. Vorteil der offiziell besiegelten engen Partnerschaft: Es gebe nun feste Ansprechpartner, man könne so eine breite Masse an Schülern erreichen.

Auch könnten sich die Betriebe besser darstellen – was Vorteile für die Nachwuchsgewinnung hat. Das räumt Niebling-Chef Drexler unumwunden ein. Sein Betrieb mit 40 Mitarbeitern ist im Maschinen- und Werkzeugbau tätig. Man wolle Fachkräfte gewinnen und „junge Leute für Technik begeistern“, meinte Drexler

Unternehmen interessant machen

Den Zugang zur Jugend erhofft sich auch der Schleicher-Geschäftsführer. Das Unternehmen mit seinen 220 Mitarbeitern ist ein Produktionsbetrieb für Metallwellen für Landwirtschaft bis Medizintechnik. Die Firmenzentrale wurde erst unlängst von München komplett nach Penzberg verlegt. Ab heuer gibt es auch eine Ausbildungsabteilung am Standort, da passt der Kontakt zur Mittelschule gut. Man hoffe darauf, „langfristig junge Menschen zu gewinnen“ und „uns interessant zu machen“, sagte Geschäftsführer Schleicher.



Die Partnerschaft ist vorerst auf dieses Schuljahr bis 2024 ausgelegt. Sie wird pro Jahr fixiert. Eine Fortsetzung wird angestrebt. Die Firmen können ihre Angebote auch ausweiten. Konrektorin Köppl möchte verstärkt Berufsthemen im Unterricht einbauen – zum Beispiel mit Tipps zu den anstehenden Bewerbungen.