„Penzberger Mordnacht“: Stadt gedenkt mit bewegendem Film der NS-Opfer

Von: Andreas Baar

Auf großes Interesse stieß im Bürgerbahnhof der Dokumentarfilm über die „Penzberger Mordnacht“ von Günter Bergel. © Andreas Baar

Penzberg - Die Stadt hat der NS-Opfer der „Penzberger Mordnacht“ vom 28. April 1945 gedacht. Es gab ein stilles Gedenken und eine bewegende Filmvorführung.

Das Gedenken an die „Penzberger Mordnacht“ gehört zur festen Erinnerungskultur der Stadt. Alljährlich wird der 16 Frauen und Männer gedacht, die am 28. April 1945, wenige Tage vor Ende des Zweiten Weltkriegs, von Nazi-Schergen ermordet worden waren. Zum stillen Gedenken hatten sich pünktlich um 18 Uhr Vertreter von Politik, Verwaltung und Angehörigen an den Ehrengräbern auf dem städtischen Friedhof eingefunden. Mit getragenen Klängen umrahmten Musiker der Stadt- und Bergknappenkapelle die kurze Veranstaltung.

Stilles Gedenken: An den Ehrengräbern auf dem Friedhof wurde der Opfer der „Penzberger Mordnacht“ gedacht – die 2005 zu Ehrenbürgern erklärt wurden. © Andreas Baar

30-minütige Dokumentation

Im Anschluss wurde im Bürgerbahnhof der Film „28. April 1945 – Aufstand und Mordnacht“ des Penzberger Filmemachers Günter Bergel gezeigt. Dazu musizierte das Musikschule-Ensemble „Musica Sacra“ unter Leitung von Pia Janner-Horn. Der Andrang war groß, rund 80 Besucher verfolgten die Aufführung. Der 30-minütige Film war 2022 bei der Gedenkveranstaltung in der Stadthalle erstmals gezeigt worden. Auch am Freitag herrschte im Anschluss bedrücktes Schweigen angesichts der Ereignisse vor 77 Jahren. Es habe Sachen gegeben „die gehen einem schon nahe“, beschrieb Bergel seine sorgfältige Recherche.

Bei der Filmvorführung im Penzberger Bürgerbahnhof musizierte das Ensemble „Musica Sacra“ der städtischen Musikschule unter Leitung von Pia Janner-Horn. © Andreas Baar

Auftrag und Verpflichtung

Ein Thema, dass zu Penzberg gehört, wie Kulturamtschef Thomas Kapfer-Arrington deutlich machte. Es sei Auftrag und Verpflichtung, an die Schrecken zu erinnern. „Dieser Auftrag wird in Penzberg sehr ernst genommen.“ Man werde „unser Bestes tun“, dass derartiges nie wieder passiert. Kapfer-Arrington wies in diesem Zusammenhang auf die Themen-Führungen zur „Mordnacht“ hin, die das städtische Museum seit Donnerstag (27. April) vor allem für Schüler anbietet.