„Penzberger Mordnacht“: Stadt gedenkt mit Stolpersteinen und Diskussion

Von: Andreas Baar

Die Ehrengräber der Opfer der „Penzberger Mordnacht“ auf dem städtischen Friedhof. © Andreas Baar

Penzberg - Die Stadt gedenkt Ende April den 16 NS-Opfern der „Penzberger Mordnacht“ vor 77 Jahren. Dazu werden auch Stolpersteine verlegt.

Sie hat sich in Geschichte und Gedächtnis der Stadt eingebrannt: die „Penzberger Mordnacht“ am 28. April 1945. Kurz vor Kriegsende ermordeten NS-Schergen insgesamt 16 Frauen und Männer. Alljährlich wird der Opfer gedacht – heuer mit einem großen und würdigen Programm.

Beklemmendes Zeugnis des Verbrechens: Eine Dauerausstellung im Museum Penzberg widmet sich der „Mordnacht“. © Andreas Baar

Am 28. April eines jeden Jahres wird in Penzberg zurückgeblickt. Vertreter von Rathaus, Stadtpolitik und Bürgerschaft gedenken der NS-Opfer der „Mordnacht. Im vergangenen Jahr wurde eine Bronzeplatte mit den Namen der 16 Mordopfer um den vormaligen SPD-Bürgermeister Johann Rummer auf dem Stadtplatz angebracht, im Vorfeld gab es eine „Mahnblumen“-Installation, eine Schüleraktion auf dem Stadtplatz und heimische Gymnasiasten diskutierten online mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Gedenken an zwei Tagen

Heuer gibt es ein zweitägiges Gedenken. Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) spricht von einem „angemessenen Programm“, dass am Mittwoch und Donnerstag, 27./28. April, stattfindet (siehe Kasten). Start ist mit dem Verlegen von Stolpersteinen – eine Aktion des Künstlers Gunter Demnig, der bereits mehrere Installationen realisiert hat. In Penzberg werden 14 Stolpersteine bei den Wohnorten der Opfer, versehen mit deren Namen und Daten, im Boden verlegt. Dazu noch ein Stein am Friedhof und einer soll nach Sindelsdorf kommen. Demnig bringt die circa zehn auf zehn Zentimeter großen Gedenkstein im Auto mit und verlegt einige Exemplare eigenhändig. Der Bauhof,der die Standorte vorbereitet hat, übernimmt den Rest.

Das Programm Mittwoch, 27. April: 16 Uhr Verlegung von Stolpersteinen mit Gunter Demnig, Treffpunkt am Stadtplatz.

Donnerstag, 28. April: 17 Uhr Gedenken des SPD-Ortsvereins am Denkmal „an der Freiheit“. Redner sind Ortsvorsitzender Clemens Meikis und Klaus Barthel aus Kochel. Musikalische Umrahmung vom Jugendchor „Voice happenZ“. 18 Uhr Kranzniederlegung an den Ehrengräbern auf dem Friedhof. Es spricht Bürgermeister Stefan Korpan. Das Friedensgebet sprechen die Pfarrer Bernhard Holz und Philipp Roß sowie Imam Benjamin Idriz. Musikalische Umrahmung durch die stadt- und Bergknappenkapelle. 19 Uhr Podiumsgespräch, Film und Lesung in der Stadthalle. Muskalische Umrahmung durch Mitglieder des Vocalensembles Penzberg und es Penzberger Kammerorchesters unter Leitung von Günther Pfannkuch.

Kostenloser Service: Um 16.45 Uhr steht an der Stadthalle ein Bus (50 Plätze) für die Fahrten zum Ehrenmal, zum städtischen Friedhof und zurück zur Stadthalle bereit.

Ort der Erinnerung: Die Penzberger SPD hält Ansprachen am Denkmal „An der Freiheit“. © Andreas Baar

Ansprachen und Podiumsgespräch

Am „Mordnacht“-Tag, 28. April, gibt es SPD-Ansprachen am Denkmal „An der Freiheit“ sowie auf dem Friedhof die Kranzniederlegung an den Gräbern der 2009 zu Ehrenbürgern ernannten Opfer. Abends steht eine besondere Veranstaltung in der Stadthalle an. Erstmals wird der Film von Günter Bergel über die Ereignisse vor nunmehr 77 Jahren offiziell gezeigt. Die renommierte Hamburger Autorin Kirsten Boie liest zudem aus ihrem Buch „Dunkelnacht“. Das 2021 herausgebrachte Jugendbuch über die Stunden des NS-Terrors hatte für Diskussionen in Penzberg gesorgt. Vor allem wegen Boies Kritik am Umgang mit der Geschichte: „Die Stadt gedenkt der Mordnacht sehr zurückhaltend“, hatte sie in ihrem Nachwort kritisiert. Boie kündigte damals an, gern zu einer Lesung vorbeizukommen. Den Abend komplettiert ein Podiumsgespräch über Gedenken und Erinnerung an die „Mordnacht“ mit Boie, Korpan, Altbürgermeister Hans Mummert sowie drei Schülern. Niels Beintker vom BR moderiert. Zusätzlich zu den Veranstaltungen legte die Stadt eine „Mordnacht“-Broschüre auf. Den Text hatte Gisela Geiger verfasst.

Alle sind eingeladen

Das Programm ist bewusst öffentlich gehalten, wie Kulturamtsleiter Thomas Sendl betont: „Jeder ist herzlich eingeladen.“ Das Gedenken hat angesichts des Ukraine-Kriegs eine neue Aktualität bekommen, macht Bürgermeister Korpan deutlich. „Das ist nicht weit weg“, sagt das Stadtoberhaupt über die Gräueltaten in Osteuropa. Deshalb sei es in Penzberg der richtige Zeitpunkt, „dass man wachrüttelt“, so der Rathauschef – „damit dass es hier bei uns nicht mehr passiert.“