Penzberger Panthers werden Siebter bei der Deutschen Softball-Meisterschaft

Von: Max Müller

Teilen

Die Penzberger Panthers bei der Deutschen. © Verein

Penzberg – Die Softballer der Penzberger Panthers nahmen vergangene Woche mit Erfolg an der Deutschen Meisterschaft in Köln teil.

Im September vergangenes Jahr war Andreas Büchner zu Besuch in der Rundschau-Redaktion. Initiator Büchner erzählte vom neuen Baseball-Projekt beim TSV Penzberg. „Es hat sich alles explosionsartig entwickelt“, berichtete Büchner nach der Deutschen Meisterschaft vergangenes Wochenende. Aufgrund einer Wildcard konnten das Erwachsenen-Team der Penzberger Panthers an der Softball-DM in Köln teilnehmen. Dort überzeugte das mit Frauen und Männern gemischte Team mit einem starken siebten Platz.

Softball funktioniert ähnlich wie Baseball, bloß mit einem größeren Ball und auf ein kleineres Feld. „Das ist aber kein Altherrensport“, betont Büchner. Vor allem aufgrund diverser Verletzungen und Corona-Fällen traten die Penzberger nur mit zwölf Spielern an. „Es war mörder-anstrengend bei dem Wetter mit einem Rumpfkader“, berichtet Büchner.

Baseball boomt

Bei der Deutschen Meisterschaft traten insgesamt zwölf Mannschaften an. Den ersten Platz holten die UCE Travellers, zweiter wurden die Ladenburg Romans und Dritter die Southwest Tikis. Bei den Baseballern des TSV Penzberg sind inzwischen vier Mannschaften aktiv: Zwei Mannschaften mit Kindern von vier bis acht Jahren, eine Schülermannschaft (zehn bis 13 Jahre) und ein gemischtes Erwachsenenteam.