Penzberger Fahrradfahrerin wird nach Sturz ins Krankenhaus gebracht - Polizei sucht Zeugen

Von: Franca Winkler

Wie die Polizei mitteilte, erlag die Frau im Krankenhaus ihren Verletzungen. (Symbolbild) © RS

Penzberg - Eine 73jährige Fahrradfahrerin stürzte auf Höhe der Straße „Grube 21“ aus bislang ungeklärter Ursache. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Eine 73jährige Frau aus Penzberg fuhr am Freitag, 5. Mai, gegen 9.20 Uhr mit ihrem Fahrrad die Straße Grube in nördlicher Richtung. Auf Höhe der Hausnummer 21 stürzte sie alleinbeteiligt und aus bislang unbekannten Grund, berichtet die Polizeiinspektion Penzberg. Die schwer verletzte Penzbergerin wurde daraufhin durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Rad entstand nach Polizeiangaben ein Schaden von etwa 100 Euro.

Beim Eintreffen der Beamten konnten keine Unfallzeugen angetroffen werden. Diese werden nun gesucht. Wer Angaben zum Vorfall machen haben, wird gebeten, sich an die Polizei in Penzberg unter Telefon 08856/9257-0 zu wenden.