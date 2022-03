Penzberger Rathauspassage: „Da hockst Di nieda“ knackt die magische Marke

Brachten gleich zu Beginn des Fests ihre Stühle mit: Die Geschwister Toni und Marie Fügener. © Antonia Reindl

Penzberg – Das Team von „wohnZimmer Rathauspassage“ lud vergangenen Sonntag zum Fest „Da hockst Di nieda“ mit einer Stadtwette, kreativen Angeboten, Musik und Magie ein.

Eine lange Reihe von Stühlen begleitete den Weg hinein ins Zentrum des Geschehens. Schon nach rund einer halben Stunde wurde klar, das Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) die Stadtwette wohl verlieren wird – und das weit unter dem Zeitlimit.



Wenige Minuten vor Beginn des vierstündigen Festes standen sie schon da, die erste Sitzgelegenheiten – mehr als 20 Stück, Campingstühle, Klappstühle, Kinderstühle. Vor einem Kursraum der örtlichen Volkshochschule (VHS) wurden Kartonagen ins Dreidimensionale gefaltet, praktische Hocker in Klotzform. Keine Schummelei, um die Stadtwette, 100 Stühle in der Rathauspassage, 100 Krapfen vom Bürgermeister, zu gewinnen, das betonte Ilka Heissig, stellvertretende Büchereileiterin. „Gegen eine Spende zugunsten der Ukraine“, so Heissig, konnten Besucher einen solchen Papphocker kaufen, aufstellen und bemalen.

Kinder waren heiß auf die Krapfen

Ob Holz, Plastik, Metall oder Karton, jeder Stuhl bekam eine Nummer. Ihre Campingstühle brachten etwa Toni und Marie Fügener mit, die Sitzgelegenheiten in Elefanten- und Froschform wurden sogleich mit den Nummern 33 und 34 versehen. Gekommen war ihre Familie aus mehreren Gründen, wegen des Zauberers, der Spiele und natürlich, ganz optimistisch, wegen der zu gewinnenden Krapfen.



Vor der Bücherei kramte sich derweil Angelika Günther durch eine Auswahl. An einem Stand wurden Bücher angeboten, inmitten der Kisten waren Spendenboxen statt Kassen aufgestellt. „Ich bin oft in der Bücherei“, sagte Günther. Auch bei den Computersenioren sei sie aktiv – und damit kein seltener Gast in der Passage. Neugier, was an diesem wohlbekannten Ort nun geschieht, hatte sie an diesem Nachmittag hierhergezogen. Ein Ort, der etwa mit Kinderchorstimmen und Instrumentalklängen erfüllt wurde, an dem an Brettspielen gesessen, an Nähmaschinen Upcycling betrieben und Zauberer Zodiacs Kartentricks bestaunt wurden.



Suchaktion in der Passage: Angelika Günther (l.) stöberte beim Flohmarkt durch eine Auswahl an Büchern. © Antonia Reindl

Korpan schwärmt von der Atmosphäre

„Mi gfreit’s narrisch, dass so viele Leit da san“, sagte Bürgermeister Korpan. „65 haben wir schon“, meinte er mit Blick auf die Stuhl-Bilanz. Der Rathauschef schwärmte von der Atmosphäre und der Vielfalt in der Passage. „Jetzt san’s schon 72“ Stühle, musste er kurz darauf feststellen. Andreas Mittrowann aus dem Projektteam machte darauf aufmerksam, wie wichtig Begegnungsstätten sind. Gerade die Rathauspassage: „Die Hälfte aller Haushalte in Penzberg sind Ein-Personen-Haushalte“, sagte er und appellierte, dass das Fest nicht das Ende, sondern der Anfang sein soll.

Die Passage ist zu diesem Zeitpunkt gut gefüllt, vor allem Familien mit Kindern beleben den Ort. Damit gerechnet, dass es so viele, schon so früh, hierherzieht, hat VHS-Leiterin Katja Wippermann nicht. Insgesamt habe sie mit „vielleicht 58 Stühlen“ gerechnet. Nun, eine gute halbe Stunde nach offiziellem Beginn, war sie bester Laune: „Läuft, 92“. Wenn das so weitergehe, „brauchen wir noch ein paar Schilder“, sagte Wippermann.



Die magische Marke ist erreicht

Nach rund einer Stunde klebte schließlich die Nummer 100 auf einem der bemalten Papphocker – und Korpan muss sich nun auf einen umfangreichen Krapfen-Kauf einstellen. „In zwei Stunden haben wir 500 Stühle hier“, scherzte Bücherei-Leiterin Katrin Fügener. Auf einen solchen Andrang, zumal gleich zu Beginn, und das bei dem Sonnenwetter, habe sie „gehofft“, aber nicht damit gerechnet, meinte ihre Stellvertreterin Heissig.

Nach der gewonnenen Stadtwette aber nahm das Gewusel in der Passage deutlich ab. Am Abend der lebenden Bücher wurden die Töne etwas stiller und persönlicher. Dabei öffneten sich Faschingsnarr und OK-Vorsitzender Holger Fey; der ehrenamtliche „Apotheker ohne Grenzen“ Dr. Thomas Bergmann; die Gardemädchen Sabrina Neumayr und Helena Schantz; Jamal Abu-Tarbush, angekündigt als „Influencer im besten Sinne“, und der neue evangelische Pfarrer Philipp Roß an fünf Stationen in der Stadtbücherei vor jeweils sehr kleinem Publikum.