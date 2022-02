Es muss etwas passieren

Penzberger Rathauspassage: Projekt „wohnZimmer“ auf Ziellinie

Von: Andreas Baar

Werbung für ein „wohnZimmer“: In der Rathauspassage zeigt ein Showroom, was alles möglich ist. © Andreas Baar

Penzberg – Das Projekt „wohnZimmer“ der Penzberger Stadtbücherei zusammen mit der Volkshochschule (VHS) ist auf der Ziellinie. Die Ideen umsetzen muss aber nun die Lokalpolitik.

Am Ende gab es in der Stadthalle Applaus von Penzbergs Stadträten für Katrin Fügener und Katja Wippermann. Die Leiterinnen der Stadtbücherei und der VHS hatten soeben engagiert für das Projekt „wohnZimmer“ geworben. Wie berichtet, ging Fügener das Projekt bereits 2019 an, Start war Anfang 2020. Der Abschluss ist jetzt für Ende Februar vorgesehen.

Das ehrgeizige Ziel: Anregungen und Ideen mit der Bevölkerung sammeln, wie man die eher triste Rathauspassage aufwerten kann. Ein sozialer Treffpunkt soll es werden, mit Angeboten für Jung und Alt, schwebt der Büchereichefin vor. Für den kreativen und inhaltlichen Anschub besorgte sich Fügener einen kräftigen Zuschuss: 90 Prozent der Kosten von insgesamt 89.100 Euro für die Startphase übernimmt die Kulturstiftung des Bunds im Rahmen des Programms „hochdrei – Stadtbibliotheken verändern“. Die Büchereileiterin holte sich mit der benachbarten Volkshochschule auch gleich einen Kooperationspartner mit ins Boot.

Workshops und Umfragen

Bei dem Projekt gab es eine Vielzahl: Workshops, Infos beim „Sta(d)tt-Lesefest“ im Oktober 2010 sowie eine Online-Umfrage, an der sich 565 Bürger beteiligten. „Das Interesse war sehr groß“, bilanzierte Johannes Krause, der Penzberger war als Moderator bei der Bürgerbeteiligung aktiv. Bei der Umfrage kam vor allem heraus: In der wenig anheimelnden Passage muss sich unbedingt etwas ändern. Dafür machten sich nun im Stadtrat nochmals alle Beteiligten stark.



Hassan Soihili Mzé, online zugeschalteter Programm-Verantwortlicher bei der Kulturstiftung aus Halle, lobte ein „tolles Projekt“. Bei der Stiftung sei man dankbar, dass die Penzberger „einen langen Atem behalten haben“ – schließlich musste „wohnZimmer“ in Corona-Zeiten angegangen werden.

Es muss etwas passieren

Frank Magener, der Rosenheimer Innenarchitekt war gestalterischer Berater, nannte das Manko der jetzigen Passage: „Es sind einzelne Orte, die zusammengefügt worden sind.“ Was ein Zusammentreffen von Menschen schwierig mache. Um das zu ändern, müsse ein Raum geschaffen werden, „in dem etwas passiert“, so Magener.



Für Büchereichefin Fügener ist eine Ergänzung zum bestehenden Angebot von Bücherei und VHS ganz wichtig – verbunden mit einer gesteigerten Aufenthaltsqualität: „Wir sollten der Rathauspassage mehr gönnen als kreative Notlösungen bei Regen“, machte sie deutlich.



Was auch VHS-Chefin Wippermann so sah: Sie bezeichnete das „wohnZimmer“-Projekt als „große Chance“. Schließlich müsse sich auch die Volkshochschule weiterentwickeln – weg von der reinen Vermittlung von Wissen hin zu einem „Ort für Diskussionen“.



Informieren Mehr Infos zum Projekt „wohnZimmer“ und Führungen durch den Showroom gibt es unter Telefon 08856/813-750 oder auf der Internetseite der Bücherei.

Vom Bürgermeister gab es ein dickes Lob. „Das Ergebnis kann sich sehen lassen“, würdigte Stefan Korpan (CSU) das Engagement. Außer Applaus und wohlwollendem Nicken gab es an diesem Abend von Penzbergs Lokalpolitikern allerdings keine Beschlüsse. Kulturstiftungs-Vertreter Hassan Soihili Mzé hatte eingangs deutlich gemacht, auf was es jetzt ankommt: Es liege an Stadtrat und Bürgermeister, die Ideen für die Rathauspassage umzusetzen. Allerdings ist die derzeitige Haushaltslage der Stadt angespannt.