Penzberger Schulterschluss: TSV und Alpenverein in neuer Geschäftsstelle

Von: Andreas Baar

Teilen

Rundgang in der neuen Geschäftsstelle und Sporttaschen zum Einzug: (v.l.) : Christian Waldenburg (Vorsitzender Sektion Neuland), Bürgermeister Stefan Korpan, Sportreferent Christian Abt, Michaela Schott (Vorsitzende TSV Penzberg) und Ehrenamtsförderer Thomas Kapfer-Arrington. © Privat

Penzberg – Zwei große Penzberger Vereine arbeiten räumlich zusammen: Der TSV und die Alpenvereinssektion Neuland haben eine Geschäftsstelle angemietet.

Beide Vereine litten unter Raumnot. Einige Jahre schon suchte die Sektion Neuland des Deutschen Alpenvereins (DAV) nach geeigneten Büroräumen, berichtet Sprecherin Karin Märkl. Der TSV Penzberg hatte seine bisherigen Geschäftsstellenräume im örtlichen Gymnasium bis Ende 2021 räumen müssen. Daher kam für beide Institutionen das Angebot der Stadt gerade Recht: Das Rathaus offerierte TSV und Alpenverein, eine frühere Gewerbeeinheit neben der Layritzhalle als Geschäftsstelle zu nutzen.



Objekt ideal für Bedürfnisse

Nach Besichtigung und interner Beratung kamen die beiden großen Penzberger Vereine schnell überein, dass sich das Objekt ideal für die eigenen Bedürfnisse eignet. Gemeinschaftliche wurden laut Neuland-Sprecherin Märkl die Räumlichkeiten von der Stadt angemietet. Zusammenarbeit wird bei den beiden Institutionen großgeschrieben: Schon bei den Renovierungs- und Einrichtungsarbeiten aber auch nach dem Bezug unterstützen sich der TSV und die Sektion Neuland gegenseitig. Was auch nicht weiter verwunderlich ist, denn viele Mitglieder sind in beiden Vereinen verzeichnet – da geht vieles eh Hand in Hand.

Die Bürozeiten Die Adresse der neuen Geschäftsraum lautet: Grube 51b, 82377 Penzberg.

Die Bürozeiten des TSV Penzberg sind Montag (18 bis 20 Uhr), Dienstag (9 bis 14 Uhr), Mittwoch (9.30 bis 14.30 Uhr) sowie nach Vereinbarung. Kontakt: Telefon 08856/93092.

Die Alpenvereinssektion Neuland hat folgende Bürozeiten: Dienstag (7.30 bis 10.30 Uhr) und Donnerstag (16 bis 19 Uhr). Kontakt: Telefon 08856/9378094.

Lob für Schulterschluss

Bei einer kleinen Einweihungsfeier bedankten sich die Vorsitzenden Michaela Schott (TSV) und Christian Waldenburg (Neuland) gleich bei einem Trio: Bürgermeister Stefan Korpan (CSU), der städtische Ehrenamtsförderer Thomas Kapfer-Arrington und Stadtrats-Sportreferent Christian Abt (CSU) hatten das Projekt tatkräftig unterstützt. Im Gegenzug bekamen die beiden Vorstände Sporttaschen von der Stadt überreicht. Rathauschef Korpan lobte den Schulterschluss von TSV und Alpenverein: „So haben diese beiden mitgliederstarken Vereine sehr zeitgemäße Anlaufstellen.“

Das ist schon sehr professionell.

Mehr als 3000 Mitglieder

Angesichts von mehr als 3000 Mitgliedern der beiden Vereine sei eine fachgerechte und kompetente Betreuung der Vereinsangehörigen unabdingbar, so Korpan. Er hob auch hervor, dass die Räumlichkeiten nun für Besprechungen ideale Voraussetzungen bieten würden. „Das ist schon sehr professionell“, lobte Korpan bei einem Rundgang durch die frisch renovierten Büros das Geschaffene. Neue Räume, über die sich natürlich auch die beiden Geschäftsstellenleiterinnen, Angela Birck vom TSV Penzberg und Kerstin Wehrberger von der Sektion Neuland freuen.