Penzberger Seniorenbeirat setzt sich für medizinische Versorgung ein

Von: Franca Winkler

Willkommen in Penzberg: Seniorenbeirätin Bernadette Leise und Beiratsvorsitzender Siegfried Höfler (r.) freuen sich über die Praxiseröffnung von Augenarzt Dietrich Doepner. © Franca Winkler

Penzberg – Der Kampf wurde gewonnen: Durch das große Engagement des Seniorenbeirates gibt es eine zweite Augenarzt-Praxis in der Stadt. Aufbauend auf den Erfolg, soll ein zweiter Hautarzt folgen.

Bei der jüngsten Sitzung des Seniorenbeirats stellten sich Maren Kaschta und Joachim Bodendieck vor – beide sind für die Öffentliche Sicherheit und Ordnung der Stadt Penzberg zuständig und kümmern sich um die Belange des Seniorenbeirats.

Es folgten Berichte aus den Projektgruppen: Der Seniorenbeirat hat sich dafür stark gemacht, dass es eine zweite augenärztliche Praxis vor Ort geben soll, sogar mit barrierefreiem Zugang in Form eines Aufzugs. Zur Seite standen dem Beirat auch das Rathaus – mit Erfolg. Bereits ab Mai werden Dietrich Doepner und Wolfgang Neumeier ihre Praxis eröffnen. Dafür gab es Applaus von den 17 Teilnehmern der Sitzung.



Holetschek wurde eingeschaltet

„Es war ein schwieriger Kampf“, sagt Vorsitzender Siegfried Höfler. Es habe intensiven Kontakt mit der Kassenärztlichen Vereinigung als auch dem bayerischen Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) gegeben. Das Problem war: Der Landkreis sei statistisch überversorgt, berichtet Doepner, der zur Sitzung erschienen ist. Der Arzt gabt zu bedenken, dass in der Statistik die demographische Entwicklung nicht ausreichend berücksichtigt sei. Zudem konzentrieren sich die Augenarzt-Praxen im Westen des Landkreises.



Beirat Herbert Preuß vom DGB Ortsverband Penzberg nutzte die Anwesenheit von Doepner und sprach das Nachfolge-Problem bei Ärzten an. „Viele sind über 60 Jahre alt“, sagte er. „Wie soll die Versorgung gesichert werden?“, fragte Preuß – Doepner bestätigte den Anlass zur Sorge. Sogenannte „Gesundheitskiosken“ seien das Modell der Zukunft.



„Die Hauptaufgabe der Kioske ist es, den Zugang zur Versorgung der Patientinnen und Patienten mit besonderem Unterstützungsbedarf zu verbessern und die Versorgung zu koordinieren“, lautet die Definition des Bundesministeriums für Gesundheit. Finanziert werden sollen diese Kioske von den Kassen und den Kommunen. Nach Ansicht von Doepner würde das die finanzielle Situation der Kassenärzte verschärfen. Ein Lösungsansatz wäre, wenn Patienten pro Besuch einen Betrag zahlen würden. Das werde „von der Politik abgeschmettert. Da traut sich die Politik nicht dran“, bedauert der Augenarzt.



Zweiter Hautarzt soll kommen

Die stellvertretende Vorsitzende Ingrid Hauptmann führte die Diskussion zurück zur aktuellen Situation: Auf den Erfolg, einen zweiten Augenarzt nach Penzberg geholt zu haben, wolle man sich nicht ausruhen. Denn es gibt nur einen Hautarzt in der Stadt, hier soll „auch ein weiterer kommen“, betonte Hauptmann.



Die Empfehlungen der Arbeitsgruppe Wohnen im Alter wurden als weiterer Tagesordnungspunkt aufgeführt. Doch hierfür fehlen noch statistische Daten, um ein detailliertes Konzept zu erarbeiten, erläutert Hauptmann. Sie wandte sich diesbezüglich direkt an Rathausmitarbeiterin Kaschta mit der Bitte, die notwendigen Rohdaten zu liefern. Erst dann könne man Empfehlungen erarbeiten.



Termine des Seniorenbeirats in 2023

Auch geplante Veranstaltungen des Seniorenbeirats waren Thema. So soll es Mitte Mai ein E-Bike-Training geben – für maximal zwölf Teilnehmer, damit der Kurs auch besonders effektiv gestaltet werden kann und „jeder auch etwas davon hat“, betonte Vorsitzender Höfler. Das Training findet am 16. Mai statt (siehe Kasten).

Ein Ausflug nach Raisting inklusive Besichtigung der denkmalgeschützten Satellitenstation Radom findet am 6. Juli statt. Start ist um 12 Uhr am Rathausplatz Penzberg, um 17.30 Uhr werde man zurück sein. Die Fahrtkosten und der Eintrittspreis werden vom Seniorenbeirat getragen. Für den Tag der Älteren am 1. Oktober laufen die Planungen noch. Ein musikalisches Rahmenprogramm werde es aber geben.

Radl-Training Der Seniorenbeirat und die Stadt Penzberg veranstalten für Senioren am Dienstag, 16. Mai, ein Sicherheitstraining für E-Bike/Pedelec. Beginn ist um 14 Uhr auf der Berghalde, das Training läuft bis gegen 17 Uhr. Anmeldung bis 14. Mai bei Sigi Höfler unter Telefon 08856/8883, 0176/60479169 oder per E-Mail an hoeflersigi1948@web.de. Es besteht Helmpflicht. Der Unkostenbeitrag beträgt 10 Euro.