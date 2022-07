Penzberger SPD teilt bei Versammlung politisch aus

Von: Andreas Baar

Teilen

Fraktionschef Adrian Leinweber erinnerte an die Debatte um die Grün-Satzung. © Andreas Baar

Penzberg – Versammlung der Penzberger SPD: Kritik am politische Gegner, eine erneute Absage an eine Grünerhalt-Satzung und eine Anfrage zu den Montagsdemos in der Innenstadt.

Diese Wahlschlappe im März 2020 tat weh. Die traditionelle Stadtratsmehrheit verloren und auch das Bürgermeisteramt. Kein Wunder, dass sich der SPD-Ortsverein danach schwer tat wieder in die Spur zu finden. Mittlerweile scheint man sich mit der Rolle der Oppositionspartei arrangiert zu haben. Zumindest wenn man bei der jüngsten Mitgliederversammlung den Worten von Fraktionschef Adrian Leinweber lauschte.



Man sei „am Anfang bisserl in ein Loch gefallen“, räumte der altgediente Stadtrat im kleinen Saal der Stadthalle ein. Aber, man sei jetzt „die Fraktion, die die besten kommunalpolitische Arbeit macht“, betonte Leinweber in Richtung der rund 20 Anwesenden. Man habe durchaus über die politischen Grenzen hinweg Erfolg im Gremium, so sein Fazit: „Wenn man vernünftige Arbeit macht, findet man Mehrheiten.“ Wobei, konnte Leinweber einen Seitenhieb in Richtung von Grünen und Penzberg Miteinander (PM) nicht sein lassen, es manchmal „echt schwere Arbeit“ sei – angesichts von „echten Grünen und nachgemachten Grünen“.

Corona-Demos ein Thema

Als Beispiel nannte er die jüngsten Debatten um den PM-Antrag für eine Grünerhalt-Satzung, der im Stadtrat deutlich abgelehnt wurde. „Das hat uns allen nicht gefallen“, begründete Leinweber das Nein seiner Fraktion. „Wir wollen keine Bevormundung.“ Von einer extra Satzung hält Leinweber, der alternativ einen grünen Leitfaden für Bauwillige ins Spiel gebracht hatte, wenig. „Die kann gar nicht überprüft werden. Das hätte nur Bürokratie geschaffen.“

Ortsvorsitzender Clemens Meikis nutzte in seinem Rückblick auf die vergangenen SPD-Monate die Gelegenheit, den jüngsten politischen Vorstoß von Ortsverein und Fraktion zu begründen. Im Mai hatte man eine Anfrage an die Stadt eingereicht: Es ging um die montäglichen Corona-Demos und deren Hintergründe. Die Pandemie-Einschränkungen seien gelockert worden, so Meikis, „aber die Demonstrationen in der Stadt gingen einfach weiter“. An der Demonstrationsfreiheit wollen die Sozialdemokraten nicht rütteln („Jeder soll für sein Glück auf die Straße gehen“), aber mehr Infos zu Veranstaltern und Themen „mitten in der Stadt“ braucht es ihnen schon. Zum Schluss der seit Mai ruhenden Protestmärsche habe es doch „relativ beliebige Themen gegeben“, so Meikis. Für die SPD sei eines ganz wichtig: „Wir müssen genau wissen, um was es da geht.“ Ende Juni ging die Antwort der Stadtverwaltung ein (siehe Kasten).

Corona-Demos: 19.300 Euro Kosten für Bauhof Laut Stadtverwaltung handelt es sich bei den Veranstaltern der Corona-Demos ausschließlich um Privatpersonen und keine politischen Parteien oder Vereinigungen. Die Versammlungsanzeiger seien überwiegend in Penzberg wohnhaft. Nach Rundschau-Informationen meldeten auch Benediktbeurer und Iffeldorfer Kundgebungen an. Der erste Protestmarsch fand im Dezember 2021 statt, der vorerst letzte am 30. Mai, angemeldet von einem Penzberger. Laut Rathaus haben sich die Themen zu Beginn 2022 noch auf Corona-Maßnahmen, speziell gegen die Impfpflicht, konzentriert. Seit dem Ukraine-Krieg sei es auch um Frieden gegangen.

„Strafrechtlich oder anderweitig polizeilich relevante Inhalte wurden bei den Versammlungen nicht festgestellt“, beruft sich das Rathaus auf eine Stellungnahme der Polizeiinspektion Penzberg in Abstimmung mit dem Polizeipräsidium Oberbayern Süd.

Die Kosten pro Veranstaltung fallen laut Rathaus in unterschiedlicher Höhe an. Sie berechnen sich nach dem personellen und technischen Aufwand. Generell verursacht ein Protestmarsch durch die Innenstadt mehr Aufwand als eine stationäre Versammlung auf dem Stadtplatz. Die Stadt gibt die Gesamtkosten des Bauhofs für die Veranstaltungen mit circa 19.300 Euro an. Dazu kommen Kostenanteile für Verwaltung und Begleitung des Ablaufs. Die Verwaltung hatte ein bis drei Mitarbeiter pro Termin im Einsatz, der Bauhof drei bis fünf Mitarbeiter. Dazu kamen Polizei und Rettungsdienst.

Die Proteste an einen anderen Standort zu verlegen, ist laut Rathaus durch das Versammlungsrecht „fast nicht möglich“. Jetzt ist aber Pause: Laut Auskunft des letzten Veranstalters sollen über den Sommer keine Versammlungen stattfinden. Ein genauer Zeitpunkt wurde aber nicht genannt. Andreas Baar

Eine Lanze für Photovoltaik, und zwar in Gestalt von Freiflächen-Anlagen, brach Penzbergs Altbürgermeister Hans Mummert. Wie berichtet, planen die Stadtwerke derartiges bei Gut Hub. „Energiewende verändert auch die Landschaft“, machte Mummert, der auch im Stiftungsvorstand der Energiewende Oberland sitzt, klar.