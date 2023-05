„Penzberger Sprechstunde“: Am Klinikum geht es diesmal rund um Nerven

Von: Andreas Baar

Expertinnen für Plastische- und Handchirurgie: Dr. Gaby Fromberg (l.) und Dr. Eva-Maria Baur operieren am Klinikum. © Andreas Baar

Penzberg - Die nächste „Penzberger Sprechstunde“ im Klinikum steht an. Diesmal geht es um Nerven und chronische Schmerzen - und was die Chirurgie tun kann.

Sie haben ihre Praxis in Murnau und sind seit 2006 auch am Penzberger Klinikum tätig: Die Chefärztinnen der Plastischen- und Handchirurgie Dr. Gaby Fromberg und Dr. Eva-Maria Baur sind die nächsten Referentinnen bei der „Penzberger Sprechstunde“. Am Mittwoch (24. Mai) sprechen sie über „Was geht Ihnen auf die Nerven?“ Hilfe bei chronischen Schmerzen durch operative Nervenentlastung“.

Kostenlose „Sprechstunde“ Die „Sprechstunde“ mit Dr. Gaby Fromberg und Dr. Eva-Maria Baur findet am Mittwoch, 24. Mai, statt. Beginn ist um 19 Uhr im Klinikum Penzberg (Veranstaltungsraum). Der Eintritt ist frei.

Nervenentlastungen können bei mehreren Symptomen helfen. Der „klassisches Fall“, so Fromberg, ist das Carpaltunnel-Syndrom: Bei diesem ist der wichtige Nerv am Handgelenk eingeklemmt und verursacht Schmerzen. „Man verliert Feingefühl und Kraft“, sagt die Chirurgin. Patienten leiden aber auch unter einem Tennis- oder Golf-Ellenbogen, eingeklemmten Nerven an Füßen, haben gequetschte Nerven nach Unfällen zum Beispiel an Sprunggelenk oder Knie, auch der Beckenkamm kann betroffen sein.



Operative Optionen

Die beiden Expertinnen bieten mehrere operative Varianten in Penzberg an. Je nach Befund – durch lokale Tests oder nach der Messanalyse eines Neurologen – wird bei chronischen Schmerzen behandelt. Es können Nervenstränge durch Entfernen eines Stücks ausgeschaltet sowie Nerven entlastet oder verlagert werden. Vorteil: „Man kann gleich wieder belasten“, sagt Fromberg. „Man muss niemanden eingipsen.“ Manche Operation sei nur mit lokaler Betäubung möglich. Die Nachsorge erfolgt über die Murnauer Praxis.



Nicht nur ältere Menschen betroffen

Das Thema gewinnt immer mehr an Bedeutung, sagt Dr. Susanne Rogers, Ärztliche Direktorin am Klinikum. Derartige Nervenschmerzen würden nicht nur ältere Menschen betreffen. Die Eingriffe helfen, eine „Würde des Lebens“ zu schaffen, betont Rogers. Fromberg und Baur machen jährlich circa 500 Eingriffe ambulant in Praxis und Klinikum. Circa 150 Eingriffe stationär betreffen periphere Nerven. Laut Fromberg erfolgen öfters mehrere Nerveneingriffe bei einem Operationstermin gleichzeitig.