Penzberger Stadtbücherei bekommt 4800 Euro für Autorinnenlesung

Von: Max Müller

Starke Frauen: Lisa Graf wird die Autorinnenlesung in der Penzberger Stadtbücherei eröffnen. © Carina Engle

Penzberg – Insgesamt gab es 33.100 Euro: Zum dritten Mal bekam die Stadtbücherei Penzberg Fördermittel des Deutschen Literaturfonds im Rahmen des Programms „Neustart Kultur“.

„Es war eine ziemliche Hauruck-Aktion“, schmunzelt Büchereileiterin Katrin Fügener bei der Vorstellung der anstehenden Autorinnenlesung in der Stadtbücherei. Relativ spontan wurde Ende 2022 die Aktion „Neustart Kultur“ des Deutschen Literaturfonds verlängert. So gab es ab dem 9. Januar einen neuen Anmeldezeitraum, um Fördergelder zu beantragen. Damals musste alles schnell auf die Beine gestellt werden, also arbeiteten Fügener und ihr Team zwischen den Jahren ein Programm für eine Autorinnenlesung mit dem Titel „Starke Frauen – Tolle Texte“ aus.

Große Fördersumme

Die Arbeit zahlte sich am Ende aus: mit 4800 Euro wurde die Autorinnenlesung gefördert – also zu 100 Prozent. Seit beginn des Förderprogramms gab es insgesamt 33.100 Euro für die Penzberger Stadtbücherei aus dem Deutschen Literaturfond (2021: 11.800 Euro; 2022: 16.500 Euro; 2023: 4800 Euro).



Verschiedene Zielgruppen ansprechen

Mit den fünf Autorinnen will Fügener „verschiedene Altersgruppen und Interessen erreichen“. Den Anfang der starken Frauen macht Lisa Graf am 30. März. Sie wird aus ihrem Spiegel-Bestseller „Dallmayr – Der Traum vom schönen Leben“ vorlesen und entführt das Publikum in das München der Jahrhundertwende. Darauf folgt Stefanie Gregg mit ihrem neuen Roman „Nebelkinder“. Dieser thematisiert die Generation der Kriegsenkel, die nichts mehr direkt durch den Zweiten Weltkrieg betroffen sind, jedoch die psychische Last ihrer Vorfahren weitertragen.



Nach Gregg wird am 9. Mai Susanne Ackstaller in die Stadtbücherei kommen. Die Bloggerin will die Anwesenden mit Mode, Musik und einer Brise Fernweh verzaubern. Auf launige Texte ist eine Tauschparty mit „gepflegtem Accessoire“ geplant, heißt es in einer Mitteilung der Stadtbücherei. Den Abschluss des Programms machen die Kinderbuchautorinnen Nina Weger und Silke Schlichtmann. Weger liest am 11. Mai in der Stadtbücherei und Schlichtmann am 15. Juni.



Stefanie Gregg wird aus ihrem Roman „Nebelkinder“ vorlesen. © Angelika Bardehle

Susanne Ackstaller lädt zu einer Tauschparty mit launigen Texten ein. © Marina Klein

Programm: Insgesamt kommen fünf verschiedene Autorinnen, um in der Stadtbücherei aus ihren Werken vorzulesen:

- Lisa Graf (30. März um 19.30 Uhr) mit dem Spiegel-Bestseller „Dallmayr – Der Traum vom schönen Leben“ - Stefanie Gregg (18. April um 19.30 Uhr) mit dem Roman „Nebelkinder“ - Susanne Ackstaller (9. Mai um 19.30 Uhr) mit einer Tauschparty und launigen Texten Hinzu kommen die beiden Kinderbuchautorinnen:

- Nina Weger (11. Mai um 16.30 Uhr) - Silke Schlichtmann (15. Juni um 16.30 Uhr)

Karten gibt es bei der Stadtbücherei und beim Tabakwaren Klotz. Bei der Stadtbücherei selbst gibt es laut Fügener „Glückskarten“: Wer drei Tickets kauft, bekommt eine davon als „Glückskarte“ gratis dazu. Wer fünf Karten ersteht bekommt sogar zwei umsonst. Der Penzberger Tafel wird auch ein Kontingent an „Glückskarten“ zur Verfügung gestellt. Erwachsene zahlen 10 Euro, Schüler 3 Euro und die Kinderlesungen kosten jeweils 1 Euro.