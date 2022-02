Penzberger Stadtrat beschließt neues Vorschlagsrecht für Kulturpreis

Von: Andreas Baar

Den Kulturpreis vergibt die Stadt Penzberg alle zwei Jahre. © Andreas Baar

Penzberg – Die Penzberger Politik ist bei Vorschlägen für den städtischen Kulturpreis künftig raus. Vorschläge dürfen nur noch Einwohner machen.

Dies passiert selten im durchaus diskussionsfreudigen Penzberger Stadtrat: Eine wichtige kulturpolitische Entscheidung soll getroffen werden – und es fällt kein einziges Wort darüber. So geschehen am vergangenen Dienstagabend in der Stadthalle: Ohne Debatte und Wortmeldungen wurden die neuen Bestimmungen für die Verleihung des städtischen Kulturpreises abgesegnet.

Dagegen stimmten Markus Bocksberger und Ute Frohwein-Sendl (beide PM). Dabei hätten die Lokalpolitiker durchaus Grund zur Diskussion gehabt – immerhin verlieren sie durch die Änderungen explizit ihr Vorschlagsrecht.

Den Anstoß gab es aus der Verwaltung

Den Anstoß für die neuen Regelungen hatte die Verwaltung gegeben. Die Abteilung um Kulturamtsleiter Thomas Sendl begrüßte eine Neufassung einiger Bestimmungen – insbesondere im Vorschlagswesen. Die wichtigste Neuerung: Bürgermeister, aktuelle Stadtratsmitglieder, Stadtratsfraktion sowie Parteigruppierungen in Penzberg sind künftig vom Vorschlagsrecht ausgeschlossen. Diesen Beschlussvorschlag machte der Ausschuss für Verwaltungs-, Finanz- und Sozialangelegenheiten (VFS) in nichtöffentlicher Sitzung einstimmig dem Stadtrat.



Neues Gremium fiel durch

Vom Tisch fiel jedoch die Einsetzung eines Gremiums, dass nach dem Wunsch der Verwaltung statt des VFS-Ausschusses eine Vorschlagliste mit Kandidaten für den Stadtrat ausarbeiten sollte. In dem Gremium sollten neben Kulturreferenten und Verwaltungsvertretern künftig kulturelle Vereine sowie Musikschule und Stadtbücherei sitzen. Die Verwaltung verwies auf schlechte Erfahrungen bei den Vorberatungen für den Kulturpreis 2020.

Vor allen die Tatsache, dass sich die VFS-Mitglieder „verständlicherweise sehr oft für ihre zuvor eingereichten Vorschläge stark machten“ und es „letztlich meist eine Absprache“ unter den Stadtratsfraktionen für einen mehrheitsfähigen Kandidaten gab, gefiel im Rathaus nicht. Denn solch ein Vorgehen „steht dem Gedanken, dass der Kulturpreis aus den Vorschlägen der Bürgerschaft hervorgehen soll, entgegen“, schreibt die Abteilung „Kommunikation, Kultur und Wirtschaft“. Abteilungsleiter Sendl begründet es gegenüber der Rundschau damit, dass man so mehr die Idee eines „Bürgerpreises“ berücksichtigen würde. „Es sollen die Bürger auch eingebunden werden“, sagt er.



Doch der Ausschuss lehnte mehrheitlich einen entsprechenden Beschlussvorschlag an das Lokalparlament ab – und bleibt nach dem Stadtrats-Votum weiter selbst für die Vorauswahl zuständig. Die endgültige Preis-Entscheidung trifft allerdings weiter der Stadt hinter verschlossener Tür.



Preisverleihung 2021 in der Stadthalle: (v.l.) Bürgermeister Stefan Korpan, die beiden 2020er Preisträger Dr. Johannes Bauer und Prof. Dr. Reinhard Heydenreuter sowie Kulturamtschef Thomas Sendl. © Andreas Baar

Ein politisches Schachspiel

Dem Kulturpreis 2020, Pandemie-bedingt erst im vergangenen Jahr verliehen, war ein politisches Schachspiel vorangegangen. Die CSU war mit dem Buchautor, Denkmalvereins-Gründer und einstigen CSU-Stadtrat Prof. Dr. Dr. Reinhard Heydenreuter als eigener Kandidat vorgeprescht. Die SPD zog mit Dr. Johannes Bauer – 30 Jahre Grünen-Stadtrat, ehemaliger zweiter Bürgermeister und ausgewiesener Kulturfreund – nach. Penzberg Miteinander (PM) brachte die ehemalige Museumschefin Gisela Geiger ins Spiel. Vorgeschlagen wurden noch Katrin Fügener, Johannes Meyer, Franz Löhner und Thomas Sendl. Am Ende setzte sich nach kontroverser Debatte eine knappe Mehrheit im Stadtrat durch und beschloss, den Preis an Heydenreuter und Bauer zu vergeben.

Kommentar: „Selbst schuld“ von Andreas Baar Die Penzberger Stadtpolitik ist selbst schuld, dass sie jetzt bei den Vorschlägen zum Kulturpreis außen vor ist. Das personelle Gezerre um die Nominierungen für 2020 war eines Kulturpreises unwürdig. Das hatte es in der Geschichte der Auszeichnung noch nie gegeben, dass Namen öffentlich von Parteien und Gruppierungen ins Spiel gebracht wurden. Zu offensichtlich war das politische Ränkespiel gewesen – unabhängig von der durchaus vorhandenen Qualität der Nominierten. Dass sich dann auch noch der Stadtrat nicht einig wurde und den Preis als Kompromiss aufteilen musste, war die traurige Konsequenz. Wobei man eines klar sagen muss: Das letztendlich mit Mehrheit gewählte Duo Reinhard Heydenreuter und Johannes Bauer ist ob ihres Engagements für kulturelles Erbe und Gegenwart in Penzberg des Kulturpreises absolut würdig!

Dass jetzt die Politik explizit vom Vorschlagsrecht ausgeschlossen wird, ist eine gute Lösung. Die Auszeichnung ist – auch als Vorbild und Anreiz für weiteres kulturelles Engagement – zu wichtig, als dass sie wieder zwischen die Mühlsteine der Parteien und Gruppierungen gerät. Nicht gut ist aber, dass eine Mehrheit im VFS-Ausschuss auf dem Privileg einer Vorschlagsliste für den Stadtrat beharrt. Ein unpolitisches Gremium, besetzt mit Vertretern aus Penzbergs fruchtbarer Kulturlandschaft, täte einem Kulturpreis gut.

Illustre Liste

Ihren Kulturpreis verleiht die Stadt alle zwei Jahre an verdiente Persönlichkeiten. Auf der Liste stehen der Kinderbuchautor Max Kruse und der Grafiker Egbert Greven, aber auch die Musikerfamilie Horn, der Bergknappenverein und die Jungritter. Heuer ist es wieder soweit. Kulturamtschef Sendl plant, ab Anfang April zu Vorschlägen aufzurufen. Die Verleihung könnte im Herbst über die Bühne gehen.



Mehr Preisgeld

Der Preisträger kann sich dann neben der Plastik auch über mehr Geld freuen: Der Kulturpreis ist künftig statt mit 1600 nun mit 2000 Euro dotiert – bei Aufteilung auf 1000 Euro je Person. Auch darüber gab es keine Diskussion im Stadtrat.