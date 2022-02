Penzberger Stadtwerke wollen große PV-Freiflächenanlage auf Gut Hub bauen

Westlich von Gut Hub (rot markiert) wollen die Penzberger Stadtwerke die PV-Freiflächenanlage hinstellen. © Stadtwerke

Penzberg – Auf Gut Hub soll eine große PV-Freiflächenanlage gebaut werden. Der Stadtrat machte den ersten Schritt zum Millionenprojekt – allerdings mit Bauchschmerzen.

Das Penzberger Kommunalunternehmen (KU) ist vor einigen Jahren in die Solarstrom-Produktion eingestiegen. Die Stadtwerke holten sich für die beiden PV-Anlagen an der Straße nach Bichl das Unternehmen „Vispiron“ ins Boot. Mit den Münchnern wurde zudem 2020 Spatenstich für die Anlage gefeiert, die gemeinsam mit der Gemeinde Uffing auf einer Wiese nahe Schöffau entstand. Die drei Einrichtungen haben je eine Leistung von 750 kWP.



Die geplante Anlage bei Gut Hub soll circa 550 Haushalte mit regenerativem Strom versorgen. Die Kosten werden auf 1,5 bis zwei Millionen Euro geschätzt, wie es von der Stadtkämmerei im Stadtrat hieß. Das Lokalparlament musste nämlich erst generell den Weg für das Vorhaben freimachen.

Die vom Kommunalunternehmen als Standort ins Auge gefasste „Sonnenwiese“, westlich von Gut Hub in Richtung Bahngleise sollte eigentlich ab 2023 als Vollerwerbslandwirtschaft mit extensiver Bewirtschaftung genutzt werden. Darauf hatte sich der Stadtrat im Jahr 2016 verständigt. Um das Stadtwerke-Vorhaben dort überhaupt umsetzten zu könne, musste das Gremium nun seinen eigenen Beschluss aufheben und die Errichtung befürworten.

Pachtvertrag in Arbeit

Was der Stadtrat mit Bauschmerzen tat. Während die CSU in Person von Aleksandar Trifunovic das Vorhaben begrüßte, verwies Anette Völker-Rasor (PM) darauf, dass auch die Dächer von Gut Hub für PV genutzt werden sollte. Kerstin Engel (Grüne) stimmte zu, sah aber Freiflächenprojekte als „nicht optimale Lösung“ an. „PV-Anlagen gehören auf Dächer“, sagte Engel und machte sich grundsätzlich für eine „Aufwertung“ des stadteigenen Gut Hubs stark.

Elke Zehetner (SPD) mahnte, dass das dortige Naturgebiet ein „sensibles Areal“ ist, stimmte trotzdem dafür. Lediglich Regina Bartusch (SPD) votierte dagegen: Eine PV-Anlage „würde einen starken Einschnitt bedeuten“. Die Stadt arbeitet nun einen Pachtvertrag mit dem KU aus. Über diesen muss dann der Finanzausschuss entscheiden.



4000 Module auf zwei Hektar

Man verstehe sich „als Partner in der Energiewende“, begründet KU-Vorstand André Behre das Vorhaben. Erneuerbare Energien-Anlagen seien „ein nachhaltiges Zukunftsinvest“. Nun beginnt die Feinplanung, bisher liegt ein grobes Konzept vor. Auf circa zwei Hektar Fläche können rund 4000 Module aufgestellt werden. Die Anlage hat laut Behre eine mögliche Leistung von 2 bis 2,5 MWp.

Baubeginn wäre heuer, das KU rechnet mit einer Fertigstellung 2023. In welcher Konstellation das Projekt verwirklicht wird, steht noch nicht genau fest. Behre: „Von Kooperationsmodellen bis schlüsselfertiger Bau ist alles denkbar.“ Weitere konkrete Freiflächenanlagen plant das KU derzeit nicht – wo möglich gibt es laut Behre weitere Aufdachanlagen – zum Beispiel auf der Layritzhalle mit rund 300 kWp.

Antrag für PV-Freiflächenanlage in Promberg fällt im Bauausschuss durch

Gar nicht glücklich war der Penzberger Bauausschuss mit einer geplanten PV-Freiflächenanlage im Ortsteil Promberg. Einstimmig wurden die anvisierten Standorte abgelehnt.

Während das Photovoltaik-Großprojekt der Penzberger Stadtwerke auf einer grünen Wiese bei Gut Hub den Stadtrat erfolgreich passiert hatte, biss ein privates Vorhaben in Promberg im jüngsten Bauausschuss auf Granit. In dem Ortsteil hatte der Eigentümer von drei Grundstücken eine Änderung des Flächennutzungsplans sowie die Aufstellung eines Bebauungsplans beantragt.

Auf zwei Flächen (rot markiert) sind in Promberg PV-Freiflächenanlagen geplant. © Andreas Baar

Flächen für Landwirtschaft

Die Areale sind laut Stadt im Flächennutzungsplan als landwirtschaftliche Flächen ausgewiesen und sollen als Standorte für die solare Stromproduktion genutzt werden. Dafür braucht es allerdings die planerischen Voraussetzungen. Freiflächenanlagen seien „nie im Sinne der landwirtschaftlichen Privilegien zu sehen“, machte Stadtbaumeister Justus Klement deutlich – dafür brauche es immer auch einen Bebauungsplan.



Doch so schnell wollte zumindest die Verwaltung dafür nicht grünes Licht geben. Im Rathaus verwies man auf Staatsministerium und Regierung von Oberbayern: Nach deren Hinweisen seien die Grundstücke lediglich möglich für eine solche Nutzung, „jedoch nicht besonders geeignete Standort für die Errichtung von Photovoltaikanlagen“, zitierte Bauamt aus den übergeordneten Stellungnahmen. Das bedeutet laut Verwaltung, dass die Stadt im Rahmen der Flächennutzungsplan-Änderung den Bedarf an PV-Anlagen zu untersuchen sowie Alternativstandorte zu ermitteln habe.

Im Bauamt würde man deshalb lieber auf den neuen Flächennutzungsplan für die Stadt warten, um darin gleich „städtebauliche Standortkonzepte“ für derartige PV-Anlagen mit zu verankern – auch „zum Schutz des Landschaftsbilds“, wie der Stadtbaumeister ergänzte. Klement machte aber auch deutlich, dass es grundsätzlich „kein Recht“ auf Bebauungspläne gibt.



ad acta gelegt

Aus diesem Grund empfahl die Verwaltung dem Bauausschuss, den Antrag zurückzustellen. Ein Vorschlag, der jedoch im Gremium schnell ad acta gelegt wurde. Denn die ins Visier genommenen zwei Standorte in Promberg fielen eh nicht auf viel Gegenliebe. Die Sorge um Natur und Optik überwog. „Das ist schon ein bisserl das Landschaftsbild von Penzberg“, meinte Bürgermeister Stefan Korpan (CSU). Vielleicht, so regte er an, gebe es ja einen Bereich für die Anlage, „wo es nicht so offensichtlich ist“.

Ludwig Schmuck (CSU) konnte mit den Standorten überhaupt nichts anfangen: „Wir müssen aufpassen, dass wir nicht die Landschaft verschandeln. Das ist wirklich eine idyllische Lage.“ Gar von einem „Juwel der Stadt“ sprach Anette Völker-Rasor (PM) – und erinnerte daran, dass ihre Fraktion schon dem Stadtwerke-Projekt auf Gut Hub „mit großen Bauchschmerzen“ zugestimmt habe. Man solle statt Freiflächen doch lieber das vorhandene Dächerpotential für Photovoltaik nutzen, so Völker-Rasor.

Bild wird sich ändern

Im Promberger Fall sei das Gebiet „äußerst ungünstig“, räumte Armin Jabs (BfP) zwar ein, allerdings verlangte er Offenheit. Man müsse sich bei der Ausweisung von freistehenden PV-Standorten in einem neuen Flächennutzungsplan über eines klar sein: „Es wird sich was ändern im Landschaftsbild.“



Am Ende wurde es einstimmig: Der Bauausschuss empfahl dem Stadtrat, sowohl die Flächennutzungsplan-Änderung als auch einen Bebauungsplan für die drei Grundstücke abzulehnen. Für den Stadtrat geht der neue Penzberger Flächennutzungsplan eh in die heiße Phase. Am gestrigen Freitag kam das Lokalparlament hinter verschlossener Tür zu den nächsten Beratungen darüber zusammen.