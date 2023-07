Penzberger Städte-Freunde: Der Besuch aus Langon ist da

Von: Andreas Baar

Teilen

Danielle Hertz, Präsidentin des Partnerschaftskomitees in Langon, und Penzbergs Bürgermeister Stefan Korpan hielten am Bürgerbahnhof eine kleine Ansprache für die Gäste aus Frankreich. © Andreas Baar

Penzberg - Der Besuch aus Langon ist am Donnerstag (20. Juli) in Penzberg eingetroffen. Die 42 Jahre alte Städtepartnerschaft soll damit neu belebt werden.

Am Donnerstag (20. Juli) war es gegen 16.15 Uhr am Penzberger Bürgerbahnhof so weit: Mit Rollkoffern verließen die 17 Franzosen die vorgefahrenen Vans. Die Delegation aus Penzbergs Partnerstadt Langon traf vom Flughafen München kommend und einem Mittagessen im Kloster Reutberg am Bahnhof ein. Begrüßt von Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) ging es zu einem kleinen Snack in die ehemalige Wartehalle. Bis Montag (24. Juli) erwartet die französischen Gäste ein Programm mit München-Besuch, Matinée, Giacometti-Ausstellung im Penzberger Museum und Schifffahrt auf dem Starnberger See. Verantwortlich zeichnet Nathalie Eber, Assistentin des Bürgermeisters im Rathaus. Untergebracht sind die Besucher privat.

Auf Stadtplatz: Picknick mit den Freunden Beim Besuch der Gäste aus Langon gibt es auch einen öffentlichen Programmpunkt: Am Samstag (22. Juli) ab 18 Uhr findet auf dem Stadtplatz ein „Picknick unter Freunden“ statt zu dem die Bevölkerung eingeladen ist. Besucher sollen Speisen, Geschirr und Besteck mitbringen. Tische stehen bereit. Die Franzosen verkaufen ihren mitgebrachten heimischen Wein. Ab 19 Uhr sorgt „Soundcocktail“ für Musik. Für eine frankophile Atmosphäre soll ebenfalls gesorgt werden: Die Besucher mögen sich in den französischen Landesfarben wie die Trikolore – weiß, rot oder/und blau – kleiden, bittet Penzbergs Bürgermeister Stefan Korpan.

Willkommen in Penzberg: Man kennt sich - entsprechend herzlich war die Begrüßung der Gäste aus Langon. © Andreas Baar

Deutsch-französische Begegnung am Penzberger Bürgerbahnhof. © Andreas Baar

Viele Umarmungen und Küsschen

Bei der Ankunft gab es herzliche Umarmungen und viele Küsschen rechts und links. Manch einer, Penzberger und Langoner, kennt sich bereits seit Jahrzehnten. Rathauschef Korpan betonte, wie sehr ihm sein jüngster Antrittsbesuch in der Partnerstadt im vergangenen Mai gefallen hat: „Ich habe Langon kennen und lieben gelernt.“ Danielle Hertz, Präsidentin des Partnerschaftsvereins in Langon, bedankte sich dafür, „dass Sie uns so herzlich willkommen geheißen haben“. Hertz ist offizielle Vertreterin für Langons Bürgermeister Jérôme Guillem, der gesundheitsbedingt die Reise nach Oberbayern nicht antreten konnte. Es sei eine „großartige Freundschaft“, die beide Sätdte seit 42 Jahren verbindet, bekräftigte Hertz. Eine Freundschaft, „die sich im Rahmen des kulturellen Austauschs entwickeln“ werde. Und sie sprach in Richtung ihrer gastgeber gleich eine Gegeneinladung aus: „Natürlich ertwarten wir Sie im Jahr 2024.“