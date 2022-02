Penzberger Sternsingeraktion bringt 7887,17 Euro für guten Zweck

Von: Andreas Baar

Teilen

Fensterservice an der Sigmundstraße: Hannes Lenk (oben) und Britta Bachus testen die Segens-Ausgabe. © Max Müller

Penzberg – Die Penzberger Sternsinger haben heuer fast 8000 Euro für das Kindermissionswerks und die Partnergemeinde Mae Luiza in Brasilien gesammelt.

Auch von den widrigen Pandemie-Bedingungen ließen sich die jungen Aktiven der Pfarrei Christkönig nicht unterkriegen: Am Ende kamen laut Jugendreferentin Britta Bachus genau 7887,17 Euro zusammen. Im Vorjahr waren es rund 9100 Euro gewesen.



Gespendet wurde in den Kirchen, Geschäften, am Sternsinger-Fenster und auf dem Stadtplatz. Beteiligt waren 20 Jugendleiter der Katholische Jugend und acht Ministranten. Die Jugendleiter kümmerten sich um die Stände, das Ausgabefenster, die Produktion von Segenstütchen und die Ministranten beim Markt-Einsatz. Auch in den Gottesdiensten halfen sie mit. „Besonderer Dank gilt den Meßnern, die aktiv die Stände in den Kirchen pflegten und dafür sorgten, dass der Segen nie aus ging“, berichtet Bachus. Die Jugendreferentin erwähnt auch Hausmeister Horst Wendlinger lobend, der tatkräftig bei der Konstruktion einer Klingelvorrichtung für das Sternsinger-Fenster half.

Bachus würdigt neben den Geschäftsleuten, die mitmachten, vor allem die vielen Spender: „Der beste Plan nützt schließlich nichts, wenn die Menschen nicht mitmachen.“