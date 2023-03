Penzberger „Urmel“-Preis: Kinderjury tagte - Entscheidung noch im März?

Von: Andreas Baar

Frühstück mit Literatur: Die „Urmel“-Kinderjury kam in der städtischen Musikschule Penzberg zusammen. © Stadtbücherei

Penzberg - Die Auswahl des Siegertitels für den diesjährigen Penzberger „Urmel“-Preis für Kinder- und Jugendliteratur geht in die Endphase. Die Kinderjury tagte.

Der Penzberger „Urmel“ nimmt eine Sonderstellung in den Reihen der deutschen Auszeichnungen für Kinder- und Jugendliteratur ein: Schließlich wird der Sieger von einer 14-köpfigen Jury aus jungen Lesern ausgewählt. Der „Urmel“ wird von der Stadt seit 2005 im Zweijahres-Rhythmus für Text und Illustration ausgelobt. Schirmherr war damals der in Maxkron wohnende „Urmel“-Erfinder Max Kruse, der 2015 verstarb, gewesen. Gesucht werden besondere Geschichten für Neun- bis 13-Jährige, die mit außergewöhnlichen Illustrationen versehen sind. Die Gewinner erhalten einen Wanderpokal und ein von der Sparkasse Oberland gestiftetes Preisgeld von 2000 Euro. Zuletzt hatten den mit 2000 Euro dotierten Preis im Jahr 2021 die beiden Italiener Davide Morosinotto (Autor) und Stefano Moro (Illustrator) für das Buch „Verloren in Eis und Schnee“ erhalten.

Patenklassen gesucht Die Stadtbücherei sucht Patenklassen (3. bis 7. Stufe), die im Sommer eines der zehn Bücher der „Urmel“-Ausscheidung präsentieren. Interessenten können sich unter Telefon 08856/813-750 (Sandy Schantz oder Ilka Heissig) oder per E-Mail an buecherei@penzberg.de melden.

Unterstützung von Stadtbücherei

Nun wird der Siegertitel 2023 gesucht. Die Auswahl läuft seit vergangenen Jahr. Im Juli hatte eine Erwachsenenjury aus circa 60 eingesandten Werken zehn Titel für die jungen Juroren herausgesucht. Im Augst kam die Kinderjury – Linda Benckendorff, Sophie Frank, Maja Gräntzdörffer, Theo Gräntzdörffer, Jasmin Jungwirth, Leona Kmeth, Eleonora Lipok, Korbinian Lipok, Eva Rieth, Katharina Rilk, Maria Rilk, Simon Schwertl, Oliver Wagner und Mila Wojtalla – erstmals zusammen und liest seitdem eifrig. Sie werden bei ihrer Entscheidung von den Stadtbücherei-Mitarbeiterinnen Ilka Heissig und Sandy Schantz unterstützt.

Hauptfigur: Diesen neuen „Penzberger Urmel“ gibt es seit 2019. © Andreas Baar

Verleihung am 6. Oktober

Am vergangenen Samstag stand vormittags erneut an Treffen an. In der städtischen Musikschule wurde rund zwei Stunden lang ausgiebig diskutiert. „Sie waren engagiert dabei“, lobt Schantz die Teilnehmer. Vier Bücher sind jetzt in der Endauswahl für das nächste Treffen am 25. März. Namen werden natürlich nicht verraten. „Es gibt große Favoriten, sie sich herauskristallisieren“, so die Wasserstandsmeldung von Schantz. Darunter Titel, „die nicht erwartet worden waren“. Die Bandbreite reiche von „Fantasie bis Märchen“, auch ernste Themen seien darunter. Und „ganz ausgefallene Bilder“, so Schantz. Ende März soll die Entscheidung fallen. Der Sieger wird erst zur Verleihung bekanntgegeben: Diese ist am 6. Oktober, ab 17 Uhr, in der Penzberger Stadthalle.