Penzberger Vereine richten sich wieder in Josef-Boos-Halle ein

Schieben an: TSV-Vorsitzende Michaela Schott (r.) und TSV-Geschäftsstellen-Leiterin Angela Birck räumten auch einen Barren in der neuen Josef-Boos-Halle ein.

Nach fast acht Jahren

Von Max Müller schließen

Penzberg – Nach fast acht Jahren kehrt das (Vereins-) Leben zurück in die Penzberger Josef-Boos-Halle. Vergangenen Montag begannen die Vereine und der städtische Bauhof mit dem Umzug der Geräte. Nach den Faschingsferien soll der Schulsport auch wieder in der sanierten Halle stattfinden können.

Schweres Sportgerät und Matten werden aus dem orangen Fahrzeug des Bauhofs ausgeladen. Die Mitarbeiter stellen Trampolin und Co. auf dem neuwertigen Hallenboden der Josef-Boos-Halle ab, wo sie von der TSV-Vorsitzenden Michaela Schott und TSV-Geschäftsstellen-Leiterin Angela Birck entgegengenommen werden.



Die Mitglieder des Turn- und Sportvereins Penzberg sind die Ersten, welche an diesem Morgen ihr Utensilien in der sanierten Halle verstauen. Die Sportgeräte wurden während der Umbau- und Renovierungsarbeiten in der Wellenbadhalle und beim Bauhof zwischengelagert. Nun soll auf den Trampolinen wieder gesprungen und auf den Matten wieder gelandet werden. Die Vorfreude ist bei allen groß: Ab kommendem Montag, 27. Februar, geht es richtig los. Nach den Faschingsferien soll nämlich auch der Schulunterricht wieder in der Josef-Boos-Halle stattfinden.

+ Fast fertig: Die umgebaute und sanierte Josef-Boos-Halle ist bezugsfertig. Es stehen nur noch kleine Restarbeiten an. © Max Müller

Mehr als sieben Jahre Pause

Seit mehr als sieben Jahren wurde in der Josef-Boos-Halle kein Sport mehr getrieben. Von Juni 2015 bis März 2016 hatte die Regierung von Oberbayern die städtische Immobilie als Asyl-Erstaufnahmestelle genutzt. Doch als alles ausgeräumt war, mussten die Verantwortliche feststellen: Die in die Jahre gekommene Sporthalle wies erhebliche Schäden auf, zudem wurde schadstoffhaltiges Dämmmaterial entdeckt.



Preissteigerungen und Fachkräftemangel taten ihr Übriges und so konnten die Penzberger Vereine erst vergangenen Montag mit dem Einrichten und Umzug in die Halle beginnen. Hausmeister Heinz Michl ist begeistert von der umgebauten Halle: „Es hat lange gedauert, aber es ist schon ein Sahnestückchen.“ Laut Michl sind nur noch kleinere Restarbeiten zu erledigen, grundsätzlich ist die Halle aber bereits „bezugsfertig“. Besonders stolz ist der Hausmeister auf seinen neuen Cateringbereich auf der Tribüne. „Früher mussten wir noch in den Duschkabinen abspülen, wenn wir einen Wettkampf hatten“, so TSV-Geschäftsstellen-Leiterin Angela Birck beim Rundschau-Besuch am vergangenen Montag.

+ Neue Möglichkeiten: Hausmeister Heinz Michel ist stolz auf seinen neuen Cateringbereich, den er selbst entworfen hat. © Max Müller

„Nicht optimal“

200 Zuschauer haben Platz auf der Tribüne der Josef-Boos-Halle. Daher sollen die letzten Bundesliga-Spiele der Penzberger Futsaler auch weiterhin in der Wellenbadhalle ausgetragen werden – da passt mehr als das Doppelte an Schaulustigen rein. Trotzdem haben natürlich auch die Fußballvereine Penzbergs ihre Trainingszeiten in der neuen Halle bekommen.

Der Löwenanteil ging jedoch an den TSV Penzberg. Zudem haben die Solidarität und Karate neue Hallenzeiten erhalten. Optimal ist die Situation laut der TSV-Vorsitzenden Michaela Schott jedoch nicht: „Die beiden Hallen an der Bürgermeister-Prandl-Schule sind ja nicht mehr besportbar.“ Dies bestätigte Bürgermeister Stefan Korpan (CSU). Die Halle sei einfach zu alt. Daher ist die Nachfrage bei der Belegung der Josef-Boos-Halle wieder größer als das Angebot. Nun will man beim TSV laut Vereinschefin Schott trotzdem die langen Wartelisten beim Kinderturnen auflösen und die Angebote des Vereins erweitern.



+ Neues Kegelreich: Bald kann auf den vier neuen Bahnen endlich wieder gekegelt werden. © Max Müller

Die Halle löst wahrscheinlich auch Glücksgefühle bei den Schützen und den Keglern aus. Letztere bekommen im unteren Trakt vier neue Bahnen. Auch die Schützen können sich über zehn digitalisierte Schießstände freuen.