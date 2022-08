Penzberger Volksfest: Freibier am Stadtplatz und verschollene Köche

Leichte Anlaufschwierigkeiten

Penzberg – Das erste Wochenende ist vorbei, sechs Tage mit Programm folgen: Festwirt Holger Regler ist bis jetzt zufrieden mit dem Volksfest auf der Penzberger Berghalde.

Der Stadtplatz wurde in gleißendes Sonnenlicht getaucht. Besser ging es vom Wetter her kaum – zumindest für einen Freibierauftakt bei einem Volksfest. Laut Rathaussprecher Thomas Sendl hatten sich rund 700 Menschen vor dem Rathaus versammelt, die sich teilweise in einer langen Schlange einreihten. Der Grund: Freibier und natürlich die musikalische Untermalung durch die Penzberger und Iffeldorfer Musikanten. Diese spielten unter der Leitung von Simon Zehentbauer auf dem Stadtplatz auf.

+ Eine lange Schlange bildete sich auf dem Stadtplatz vor dem Freibierausschank. © Max Müller

Zug zum Festzelt

Nach dem hopfigen Auftakt vor dem Rathaus reihten sich einige der Anwesenden erneut ein. Sendl sprach von circa 300 Zugteilnehmern, die zu Fuß oder in Pferdegespannen Richtung Festzelt pilgerten. Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) wurde von Georgiverein-Vorsitzendem Alois Deisenberger und seinen Rössern in der Kutsche auf die Berghalde gebracht.



Angeführt wurde der Zug von der Stadt- und Bergknappenkapelle, dann folgten die geladenen Gäste – unter anderem auch die 50-köpfige Delegation aus der Partnerstadt Ahlen, der Trachtenverein, der Bergknappenverein, der Schützenverein, die Iffeldorfer Musikkapelle, d‘Huadara, die Jungritter, die Siebenbürger-Volkstanzgruppe und das Reutberger Brauereigespann. Der Eröffnungsabend verlief laut Festwirt Holger Regler von der Auslastung her optimal: Alle 2000 Plätze im 40 auf 25 Meter großen Zelt waren belegt. Suboptimal lief es für den 49-Jährigen jedoch in der Küche.

Köche verschwunden

Vier der erwarteten Köchen kamen laut Festwirt nicht: „Die sind bis heute nicht auffindbar und gehen auch nicht ans Handy.“ Die Gäste mussten sich daher zum Teil auf längere Wartezeiten beim Essen einstellen. Sonst sprach Regler aber von einem „ruhigen Verlauf ohne Zwischenfälle“. „In Penzberg haben wir bis jetzt nur nette und freundliche Leute kennengelernt“, so der Festwirt gegenüber der Rundschau. Laut Regler wurden am ersten Wochenende rund 1000 Hendl verkauft.

O‘zapft is

Vergangenen Freitag pilgerten knapp 2000 Besucher auf die Penzberger Berghalde, um am ersten Abend des Volksfests dabei zu sein. Im Zelt sah man neben den Bürgermeistern aus der Umgebung auch den stellvertretenden Landrat Wolfgang Taffertshofer und eine 50-köpfige Delegation aus der Partnerstadt Ahlen.

Jubel und Applaus im Festzelt: Die magischen Worte „O‘zapft is“ verfehlen ihre Wirkung bei den in Tracht gekleideten Besuchern nur selten. Mit drei Schlägen versenkte Bürgermeister Korpan den Hahn im Fass – trotz der beengten Situation auf der Festzelt-Bühne zwischen Musikanten, Instrumenten und Lautsprecherboxen. Vor nicht allzu langer Zeit hatte sich der Bürgermeister noch schwerer getan: Beim Anzapfen auf dem Richtfest der ersten und zweiten Zeile des Neubauprojekts Birkenstraße West (Rundschau berichtete) ging viel Hopfensaft in einem Kampf mit dem Bierbehältnis verloren. Doch beim Volksfest machte Korpan eine hervorragende Figur und nach nur drei Schlägen konnte das erste Prosit von den Musikanten der Stadt- und Bergknappenkapelle unter der Leitung von Simon Zehentbauer aufgespielt werden.



+ Drei Schläge unter Beobachtung: Dirigent Simon Zehentbauer (links) schaut Bürgermeister Stefan Korpan beim Anzapfen auf die Finger. © Max Müller

Bei seiner Eröffnungsrede zeigte sich der Rathauschef stolz, dass die Stadt die kurzfristige Organisation hinbekommen hatte: „Meine Frau hat sich im Urlaub gefreut wegen der ganzen Telefonate“, scherzte Korpan. Zusätzlich wusste er aber auch: „In der kurzen Zeit wird vielleicht nicht alles zu 100 Prozent funktionieren.“ Beispielsweise verzögerte sich der Festanstich und das Holzfass musste nach mehreren Minuten des Suchens erst Mal ausfindig gemacht werden. Zudem fehlte es in der Küche an Personal.

Karussell und Autoscooter

Trotz der kleinen Verzögerung war die Stimmung im Zelt ausgelassen. Neben Maß und Hendl genossen die Besucher vor dem Zelt die Fahrgeschäfte wie Autoscooter und Kettenkarussell. Vor dem Anzapfen im Festzelt gab es von der Stadt bereits Freibier auf dem Stadtplatz. Danach zog die in Tracht gekleidete Gesellschaft über die Bahnhofstraße – teilweise in Pferdewagen – auf die Berghalde zum Reglerischen Festzelt.

+ In die Lüfte: Unter anderem steht ein Kettenkarussell auf der Berg- halde. © Max Müller

Mittwoch, 31. August: ab 14 Uhr Familiennachmittag mit ermäßigten Fahrpreisen und Kasperltheater um 15 Uhr. Ab 19 Uhr spielt die Band „Die Oberbayern“

ab 14 Uhr Familiennachmittag mit ermäßigten Fahrpreisen und Kasperltheater um 15 Uhr. Ab 19 Uhr spielt die Band „Die Oberbayern“ Donnerstag, 1. September: Um 19 Uhr spielt die Showband „Blechblosn“

Um 19 Uhr spielt die Showband „Blechblosn“ Freitag, 2. September: Ab circa 20 Uhr spielt die Band „Die Troglauer“ aus dem Landkreis Tirschenreuth

Ab circa 20 Uhr spielt die Band „Die Troglauer“ aus dem Landkreis Tirschenreuth Samstag, 3. September: Um 19 Uhr spielt die Band „The Munichs“

Um 19 Uhr spielt die Band „The Munichs“ Sonntag, 4. September: 11 bis 14 Uhr Blaskapelle Bad Bayersoien. Ab 19 Uhr spielt die Band „Frontal“ aus der Oberpfalz. Gegen 22 Uhr ist das Feuerwerk

Reservierungen beim Volksfest sind weiterhin möglich, doch Interessierte sollten sich sputen. Vor allem der Freitag mit den „Troglauern“ ist heiß begehrt. Bereits vor Beginn des Seniorennachmittags am Montag war sich Regler sicher: „Wenn ich das Angebot bekomme, würde ich kommendes Jahr gerne wieder nach Penzberg kommen.“