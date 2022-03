Penzbergerin Priller qualifiziert sich in Spanien für Mountainbike-WM

WM-Ticket in der Tasche: Beim Teamrennen „Andalucia Bike Race“ schafften es Tanja Priller (l.)und Partnerin Hannah Kölling in die Top 10.

Auf nach Dänemark

Von Max Müller schließen

Penzberg – In ihrem zweiten Radrennen 2022 qualifizierte sich die 25-Jährige Tanja Priller aus Penzberg für die heuer anstehende Weltmeisterschaft in Dänemark.

Das erste Rennen des Jahres stand für Tanja Priller an. Für die Radsportlerin ging es in das spanische Oropesa zum „Mediterranean Epic“. Schon bei der langen Hinfahrt war Priller mit den erste Problemen konfrontiert. Die 25-Jährige zwickte sich im Auto einen Nerv ein und hatte in der Folge bei der Vorbereitung auf das Rennen immer wieder mit Krämpfen zu kämpfen. Klar war: Im ersten Rennen würde Priller nicht aus den vollen Schöpfen können.

In Oropesa erwartete die Bikerin ein technisch schweres Rennen mit teilweise hartem, aber auch teilweise sehr losem Untergrund. „Man musste um jeden Meter kämpfen“, berichtete Priller der Rundschau. Rückblickend war es für die Penzbergerin vielleicht gar nicht verkehrt beim ersten Rennen auf Sparflamme zu fahren. Denn ein zweites Rennen des Internationalen Radsportverbands in Andalusien sollte noch folgen – mit der Möglichkeit sich für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Mit einer Zeit von 13:45:49 Stunden auf vier Teilabschnitten machte Priller den 15. Platz in der Kategorie Elite women beim Rennen in Oropesa.

WM-Ticket in der Tasche

Das Teamrennen„Andalucia Bike Race“ absolvierte Priller zusammen mit ihrer Partnerin Hannah Kölling. Der eingezwickte Nerv von der Anreise nach Spanien sollte sich bei der Penzbergerin noch auszahlen. Ohne Krämpfe und Schmerzen raste das Team durch die schöne Landschaft Andalusiens. Ordentlich Kraftreserven waren noch vorhanden.

Nach sechs gefahrenen Teilabschnitten wurde es ein zehnter Platz für das Duo. „Wir haben super als Team funktioniert“, sagte Priller. Somit qualifizierten sich die beiden Bikerinnen auch gleich für die Weltmeisterschaft in Dänemark. Diese findet am 17. September statt. Einen Tag vor Prillers 26. Geburtstag. Die Penzbergerin hofft dann „etwas zu feiern zu haben“.