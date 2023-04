Enger Rahmen

Penzbergs neue Kämmerin: Marika-Edith Markert (27) mag die Finanz-Facetten

Von: Andreas Baar

Die Diplomurkunde im Blick: Marika-Edith Markert leitet von hier aus die Finanzabteilung im Penzberger Rathaus. © Andreas Baar

Penzberg - Marika-Edith Markert ist neue Stadtkämmerin in Penzberg. Die 27-Jährige hat die Finanzabteilung in einer Zeit des angespannten Haushalts übernommen.

Rathausmitarbeiterin Marika-Edith Markert hatte schon einige Auftritte im Penzberger Stadtrat. Zuletzt zum Beispiel, als sie ganz nüchtern die Auswirkungen der Zweitwohnungssteuer erklärte. Künftig wird sich die 27-Jährige mit den Stadträten auch in Sachen Haushalt auseinandersetzen müssen: Markert ist Penzberg neue Stadtkämmerin und Chefin der Finanzangelegenheiten in der Verwaltung. Dies wurde in der jüngsten Sitzung des Lokalparlaments bekannt gegeben.

Wechsel wurde vorgezogen

Eigentlich geht Markerts Vorgänger Hans Blank, der 2016 als Kämmerer kam, erst im Sommer in Ruhestand. Doch der Wechsel wurde angesichts vieler haushaltstechnischer Themen bewusst frühzeitig zum März vollzogen, erklärte Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) in der Stadtratssitzung. Blank kümmere sich aber noch um Großprojekte und Liegenschaften, während Markert „das Tagesgeschäft“ in der Finanzabteilung übernehme.

Studium in Hof

Mit der 27-Jährigen ist eine studierte Diplom-Verwaltungswirtin in das Chefbüro eingezogen. Markert, die aus Künzelsau stammt, hatte nach dem Abitur ein Jurastudium in Würzburg begonnen. Doch das war nichts für sie. „Das praktische Ergebnis hat mir gefehlt“, sagt Markert im Rundschau-Gespräch. Sie machte eine Ausbildung zur Rechtsanwalts-Fachangestellten und ging 2018 zum Studium an die Hochschule für den öffentlichen Dienst in Hof. Den praktischen Teil absolvierte sie bei der Gemeinde in Vaterstetten. 2021 hielt Markert die Diplomurkunde in den Händen. Während ihrer Zeit in Vaterstetten reifte bei ihr ein berufliches Ziel: „Es hat sich herauskristallisiert, dass ich in die Kämmerei will.“ Als sie die Stellenanzeige der Stadt Penzberg sah, bewarb sich Markert und fing im Oktober 2021 in der dortigen Finanzabteilung an.



„Das ist kein Job, um sich selbst zu verwirklichen“

Enger Rahmen

Nun also ist sie Abteilungsleiterin. Markert hat mehrere Sachgebiete unter sich: Liegenschaften, Steuer und die allgemeine Kämmereiverwaltung plus Kasse. „Das ist eine Querschnittseinheit“, freut sie sich über die Vielfalt. „Mit allen Facetten hat man Kontakt.“ Wobei sie klar macht, dass der Handlungsspielraum nicht allzu groß ist: Es gebe einen engen rechtlichen Rahmen. Und die Stadtpolitik, die die Entscheidungen trifft. „Das ist kein Job, um sich selbst zu verwirklichen“, sagt Markert. „Die Zahlen lügen nicht, sie bilden den Sachverhalt ab.“

Haushalts-Start im August

Mit dem Sachverhalt wird es am 1. August ernst: An diesem Tag wird das rathausinterne EDV-Modul freigeschaltet. Ab dann können die Abteilungen ihre Haushaltswünsche für 2024 einpflegen. Im Herbst geht es in die politischen Gremien. Ziel ist, den Haushalt im Dezember zu verabschieden. Markert macht sich keine Illusionen: „Die Situation ist angespannt.“ Es gebe viele kommunale Großprojekte, wo nun die Rechnungen auflaufen. Was die Kämmerin zu einer leicht sarkastischen Aussage bringt: „Die Kosten in der Zukunft sind gesichert.“