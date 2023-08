„Piorama“ in Penzberg: Eintrittspreise im neuen Familienbad stehen fest

Von: Andreas Baar

Markanter Rutschenturm: Derzeit läuft der Innenausbau im „Piorama“, der Vorplatz des Penzberger Familienbads muss auch noch gestaltet werden. © Andreas Baar

Penzberg - Voraussichtlich im Herbst soll das Bade-und Saunavergnügen im neuen Penzberger Familienbad „Piorama“ starten. Nun stehen die Eintrittspreise fest.

Sie hatten in der Vergangenheit immer wieder die Penzberger Stadträte bewegt: Die künftigen Eintrittspreise für das neue Familienbad „Piorama“. Jetzt liegen sie auf dem Tisch. Ergebnis: Man sei familiengerecht und flexibel, heißt es von den Stadtwerken. So ganz einer Meinung war man im Verwaltungsrat der Stadtwerke nicht gewesen. Der Beschluss der Stadtratsvertreter zur Preisgestaltung fiel hinter verschlossener Tür nicht einstimmig.

Testlauf: Das Sportbecken im neuen Penzberger Familienbad wurde schon mal probeweise mit Wasser gefüllt. © Stadtwerke

Einen Eröffnungstermin gibt es weiter nicht. Das „Piorama“ soll im Herbst starten, hat Stadtwerke-Vorstand André Behre stets erklärt. Jetzt beginnt laut Behre die „heiße Inbetriebnahmephase“ mit Testläufen und dem Anfahren von Technik und Elektrik sowie dem Befüllen der Becken.

Die Eintrittspreise In seiner Sitzung am 19. Juli hat der Verwaltungsrat der Stadtwerke Penzberg folgende Preise für das Familienbad „Piorama“ festgelegt (Auszug):

Eintritt Bad: Erwachsene: 1,5 Stunden (6 Euro). 3 Stunden (11 Euro), Tag (17 Euro). Ermäßigt: 5/7/13 Euro. Pio-Gruppe mit maximal vier Personen maximal zwei Erwachsene + Ermäßigt): 3 Stunden (34 Euro), Tag (44 Euro).

Eintritt Sauna mit Badnutzung (Zutritt ab 16 Jahre): 4 Stunden (26 Euro/ermäßigt 23 Euro), Tag (34/29 Euro), Abendtarif ab 18.30 Uhr (19/16 Euro).

Freier Eintritt: Kinder von 0 bis drei Jahre, Geburtstagskinder.

Geldwertkarten: 50 Euro (5 Prozent Rabatt), 200 Euro (10), 300 Euro (15).

Alle Preise auf www.piorama.de.

Beim Kommunalunternehmen sind Behre und Ulrike Franz zufrieden. Der Vorstand der Stadtwerke und die Bereichsleitern des neuen Familienbads halten endlich eine vom Verwaltungsrat abgesegnete Preistabelle für die künftigen Nutzer in den Händen. Über die Tarife habe man sich im Vorfeld „viele Gedanken“ gemacht und mit ähnlichen Einrichtungen im Umfeld verglichen, erklärt Franz die jetzt präsentierten Zahlen.

Preismodell sei „ausgewogen“

Aufgrund gestiegener Energiepreise sowie Bau- und Personalkosten habe man „gut kalkulieren“ müssen, so Vorstand Behre. Aber man habe es geschafft, „ein ausgewogenes Preismodell“ zu gestalten. Ein Erwachsener zahlt für das Bad im Sporttarif für 1,5 Stunden einen Eintritt von 6 Euro, den Tag über sind 17 Euro fällig. Für vier Stunden Sauna zahlt ein Erwachsener 26 Euro, für den ganzen Tag 34 Euro. Bezahlt wird im „Piorama“ übrigens bargeldlos über einen Chip am Handgelenk.

Das neue Stadtwerke-Parkhaus am Familienbad bietet 200 Stellplätze plus 20 E-Ladestationen. In Betrieb soll es spätestens zur Baderöffnung gehen. © Andreas Baar

Preise für das öffentliche Parkhaus Das neue öffentlich Parkhaus am Familienbad, dass die Stadtwerke an der Ecke Seeshaupter Straße/Birkenstraße hochziehen, soll spätestens mit der „Piorama“-Eröffnung im Herbst in Betrieb gehen. Das sagt Vorstand André Behre auf Rundschau-Nachfrage. 200 Stellplätze wird es im öffentlichen Parkhaus geben, plus 20 E-Ladestationen. Auch für dessen Nutzung (täglich von 6 bis 22 Uhr geöffnet) liegen nun die Preise vor. Kurzparker unter 30 Min parken kostenfrei. Pro Stunde sind für Nicht-Badnutzer 2 Euro fällig. Das Tagesticket beläuft sich auf maximal 15 Euro. Für Badegast-Kurzparker unter zwei Stunden gibt es 15 Prozent Rabatt. „Piorama“-Besucher zahlen für das Parken maximal 5 Euro/Tag. Tickets gibt es keine mehr, alles läuft digital über die von einer Kamera erfassten Kennzeichen.

Biosauna: Das Familienbad bietet vier Saunen, zwei große Ruhebereiche und eine Saunaterrasse mit Infinity-Pool. © Stadtwerke

Erlebnisbecken bis Saunabereich

Die Tarife sind natürlich kein Vergleich zum alten Wellenbad mit seinen 5 Euro Eintritt für vier Stunden Aufenthalt. Die Stadtwerke-Verantwortlichen verweisen auf das moderne Angebot im neuen Familienbad. Den Besuchern werden diverse Attraktionen geboten – darunter das 25-Meter-Sportbecken mit Sprungturm, Kinderbereich, Erlebnisbecken mit Strömungskanal und Sprudelliegen, Reifenrutsche und vier Saunen. Darüber hinaus gibt es für Sauna- und Badebereich einen Gastronomiebetrieb.

150.00 Besucher jährlich kalkuliert

Auch müssen die hohen Investitionskosten durch die Eintrittspreise wieder rein geholt werden. Bei rund 31 bis 32 Millionen Euro lagen die letzten Schätzungen. 75 Prozent der Betriebskosten – diese werden jährlich mit circa 2,5 Millionen Euro (1 Million Euro für Personal und 750.000 Euro für Energie) angesetzt – werden durch die Eintritte gedeckt, lautet die Rechnung. Für das Bad wird im Jahr mit 120.000 Besuchern inklusive Vereine kalkuliert, 33.000 Besucher im Saunabereich. Das Einzugsgebiet setzt Behre im „nahen Umfeld“ in einem 50-Kilometer-Radius an. Zum Vergleich: Das alte Wellenbad hatte jährlich 120.000 Besucher im Bad und 18.000 in der Sauna. Übrigens: Das jährliche Defizit bei den „Piorama“-Betriebskosten wird mit 600.000 Euro angesetzt – diese gleicht die Stadt aus.

Extra Zeiten für Schulen

Neben den Preise stehen die Rahmenbedingungen fest. Die Öffnungszeiten sind täglich von 10 bis 21 Uhr. Den Schulen steht das Bad wochentags von 8 bis 16 Uhr zur Verfügung, zur alleinigen Nutzung zwischen 8 bis 10 Uhr. Ab 10 Uhr werden zwei Bahnen für Schulklassen abgetrennt, so dass ein Parallelbetrieb möglich ist. Das beliebte Frühschwimmen aus dem alten Wellenbad wurde übernommen: montags, mittwochs und freitags gibt es das von 6.30 bis 8 Uhr.