Platz für 188 Flüchtlinge: Landkreis könnte Penzberger Turnhalle nutzen

Von: Andreas Baar

Die Dreifach-Halle war zuletzt auch für Abiturprüfungen genutzt worden – die Tische standen am Mittwoch noch. © Andreas Baar

Penzberg – Der Landkreis bereitet sich weiter auf die Ukraine-Flüchtlingen vor: Für drei kreiseigene Turnhallen wurden präventiv Anträge auf Nutzungsänderungen gestellt.

Fix ist das Vorhaben nicht, der Landkreis möchte aber für den Fall der Fälle gerüstet sein. „Das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme. Das heißt nicht, dass es so passiert“, erklärte Penzbergs Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) am Dienstagabend im Bauausschuss. Auf dem Tisch lag der Antrag des Landratsamts auf Nutzungsänderung für die kreiseigene Turnhalle an der Birkenstraße.

Das Gebäude war 2015 eröffnet worden. Der Kreis möchte sich die Option offen halten, dort 188 Flüchtlingen vorübergehend unterbringen zu können. Korpan beruhigte aber gleich: Diese Option sei ein „letzter Schritt“, so Korpan. „Noch ist Wohnraum da“, sagte er mit Blick auf Weilheim-Schongau. Für rund 400 Personen stünden derzeit noch Kapazitäten zur Verfügung.

Baustoffmatten und Essensausgabe

Das Ansinnen war „präventitiv“, wie Florian Steinbach, im Landratsamt für die Kreis-Liegenschaften zuständig, auf Rundschau-Nachfrage bestätigt. Ähnliche Anträge hatte die Kreisbehörde für die Gymnasiumshalle in Schongau und die Jahnhalle in Weilheim gestellt. Pläne für eine Nutzung der Penzberger Halle, auch was Fluchtwege und Ausstattung betrifft, liegen in der Schublade. Die Halle könnte mit Material, Betten und Tischen, aus dem eingelagerten Fundus des Ausländeramts bestückt werden.

Vor allem gilt es den Hallenboden zu schützen, angedacht sind Baustoffmatten. Zudem bräuchte es eine Essensausgabe. Man würde sicher „einen Sicherheitsdienst mit aktivieren“, sagt Steinbach. Ob Familien mit Kindern in der Halle unterkommen würden, ist unklar. Diese sollten laut Steinbach jedoch eher in festen Unterkünften wie an der Nonnenwaldstraße unterkommen. Wie lang die Dreifachhalle genutzt werden würde, steht in den Sternen. Problem: Sie wird für den Schulsport gebraucht.



Denn die Situation in Penzberg ist angespannt. Die stadteigene Halle am Josef-Boos-Platz ist seit der letzten Flüchtlingsunterbringung 2016 ausgefallen. Damals wurden grundsätzliche gravierende Schäden im alten Bauwerk festgestellt. Die Sanierung zog sich in die Länge, die Kosten kletterten auf fast 12 Millionen Euro. Die Stadt peilt die Eröffnung für September 2022 an.