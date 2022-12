Polizei befreit hilflose Penzbergerin (82) aus verrauchter Wohnung

Von: Max Müller

Der Rauch in der Wohnung entstand wegen angebranntem Essen (Symbolbild). © panthermedia

Penzberg – Eine Penzbergerin (82) lies ihr Essen auf dem Herd anbrennen. Im Anschluss musste die Frau von der Feuerwehr aus der verrauchten Wohnung befreit werden.

Eine Penzbergerin (49) verständigte am Dienstag (6. Dezember) die Polizei über einen Rauchmelderalarm in einer Wohnung in der Ludwig-März-Straße. Nachdem auch die Polizei den Alarm wahrnehmen konnte, versuchten die Beamten mit einem Sperrhaken die Wohnungstüre zu öffnen. Dabei schlug ihnen starker Rauch entgegen.

Aufgrund der Gefahrenlage traten die Polizisten die Türe ein und fanden eine hilflose Penzbergerin (82) auf dem Sofa liegend. Nachdem die Polizisten die Frau aus der Wohnung gebracht hatten, wurde sie dem Rettungsdienst übergeben. Die Feuerwehr Penzberg kümmerte sich anschließend um die verrauchte Wohnung. Laut Polizei war auf dem Herd ein Essen angebrannt. Zu einem Brandschaden im Gebäude kam es nicht. Nachdem die Feuerwehr die Wohnung belüftet hatte, konnte diese wieder frei gegeben werden. Die ältere Dame blieb und konnte anschließend wieder in ihre Wohnung zurückkehren. Im weiteren Verlauf kümmerten sich ihre verständigten Kinder um die 82-Jährige.