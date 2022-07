Polizei Penzberg bittet um Hinweise: Unfallflucht, Graffiti und Fahrraddieb

Von: Max Müller

Das violette Graffiti wurde in einen Durchgang neben der Karlstraße 17 gesprüht. © Max Müller

Penzberg – Die Penzberger Polizei ist auf Hilfe angewiesen: Eine Sachbeschädigung durch Graffiti und eine Unfallflucht müssen noch aufgeklärt werden.

Unfallflucht

Die Dachrinne eines 50-jährigen Penzbergers wurde angefahren und beschädigt. Der unbekannte Verkehrssünder floh nach dem Unfall, der sich laut Polizei zwischen dem 13. und 23. Juni gegen 21 Uhr ereignete. An der Garage in der Ludwig-März-Straße entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. „Aufgrund der Anstoßhöhe, könnte es sich bei dem unbekannten Fahrzeug um einen Transporter oder Klein-Lkw handeln“, heißt es in einem Pressebericht von Dienststellenleiter Matthias Krümpel.



Zeugen gesucht: Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08856/92570 werden entgegengenommen.

Graffiti gesprüht

In der Karlstraße haben Unbekannte Graffiti gesprüht. Ein 14.jähriger Penzberger und ein 13-jähriger Penzberger wurden laut Polizei einer Jugendschutzkontrolle unterzogen. Einer der beiden Jugendlichen hatten zwei Spraydosen bei sich und auch Farbe an seinen Händen. Die Spraydosen waren schwarz und violett. Eine Wand an der Karlstraße wurde mit einem „L“ und einem „X“ besprüht. Auch in diesem Fall bittet die Polizeiinspektion Penzberg um Hinweise unter der Telefonnummer 08856/92570.

Fahrrad gestohlen

Einer Penzbergerin wurde am 4. Juli zwischen 7.30 und 14 Uhr ihr Fahrrad gestohlen. Das Damenrad (Marke Prophete, schwarz) stand laut Polizei in einer Garage an der Philippstraße. Die 77-Jährige beschrieb das Rad als Pedelec im Wert von rund 700 Euro. Auch in diesem Fall bittet die Polizei um Hinweise.

Benz angefahren

Ein 45-jähriger Penzberger parkte seinen Daimler-Benz von Samstag (2. Juli) 19.30 Uhr bis Sonntag (3. Juli) um 15 Uhr am Schlossfeldweg. Ein Unbekannter verursachte einen Schaden von rund 2000 Euro durch einen zwei Meter langen Kratzer an der linken Fahrzeugseite. Die Polizeiinspektion Penzberg bittet um Hinweise.