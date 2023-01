Premiere in Penzberg: Stadt bildet jetzt selbst Personal für Kitas aus

Von: Andreas Baar

Auch bei Einrichtungen der Kinxderbetreuung macht sich der Fachkräftemangel bemerkbar - die Stadt Penzberg will mit einem eigenen Weiterbildungsprojekt dagegen steuern. © panthermedia/AllaSerebrina

Penzberg – Die Stadt Penzberg geht beim Fachkräftemangel an Kitas einen neuen Weg: Nun werden selbst „Ergänzungskräfte“ ausgebildet.

In ganz Bayern steigt der Fachkräftemangel, gerade auch bei den Kindertageseinrichtungen. Deshalb hat das Familienministerium mit Partnern ein neues Konzept für die berufliche Weiterbildung auf den Weg gebracht, um Personal zu gewinnen. Auch im Penzberger Rathaus hat man sich an das Projekt angehängt. Details gab die Verwaltung in der Dezember-Sitzung des Sozialausschusses bekannt. Man sei damit die erste Kommune im Landkreis, hieß es damals stolz. Jetzt steht das Projekt in den Startlöchern.

Martina Schweiger ist auch Multiplikatorin: Die neue Leiterin des städtischen Kindergartens am Daserweg kümmert sich um die Weiterbildung der Kita-Ergänzungskräfte. © Andreas Baar

Neue Kiga-Leiterin bildet aus

Hintergrund war die Einstellung von Martina Schweiger als neuen Leiterin des städtischen Kindergartens am Daserweg, die im vergangenen Oktober ihren Dienst angetreten hatte: Schweiger ist eine „qualifizierte Multiplikatiorin“ für die neue Bildungsinitiative des Freistaats, verlautet zufrieden aus dem Rathaus. Die Idee: Schweiger solle den Unterricht übernehmen, der Rest erfolge über Selbststudium der Teilnehmer.



Vergleichbar mit Kinderpfleger

In Penzberg wird im Block B eine Weiterbildung zu sogenannten Ergänzungskräfte angeboten. „Das ist vergleichbar mit einem Kinderpfleger“, erklärt Franziska Annaberger vom Familienbüro des Rathauses gegenüber der Rundschau. Das Vorhaben nimmt nun Fahrt auf. Für 27. Januar ist ein weiteres Abstimmungstreffen der Beteiligten geplant. Interessenten können sich dann ab Anfang Februar anmelden (E-Mail an kita.weiterbildung@penzberg.de). Vorgesehen ist ein Kurs mit 15 Teilnehmern, der im April starten und ein Jahr dauern soll. Als logistischer Träger hat sich die Stadt ihre Volkshochschule (VHS) ins Boot geholt. Die Plätze sind „vorrangig“ für Penzberger Einrichtungen reserviert, so Annaberger – allerdings würden „je nach Anmeldesituation“ bis zu drei Plätze für Einrichtungen aus dem Landkreis Weilheim-Schongau frei gehalten. Das Projekt scheint auf fruchtbaren Boden zu fallen: Mehr als zehn Interessenten gebe es bereits, rechnete Annaberger Mitte Januar der Rundschau vor.

Kriterien für Teilnahme

Der Penzberger Qualifizierungsblock B zur Ergänzungskraft umfasst in dem einen Jahr je nach einem der beiden Modul 80 bis 120 Unterrichtseinheiten. Es gibt Zugangsvoraussetzungen wie unter anderen Mittelschulabschluss, Praxiserfahrung von Kita bis Tagespflege sowie eine nicht-einschlägige Berufserfahrung. Wichtig: Ab Beginn von Block B ist eine Tätigkeit in einer Kita, Großtagespflege oder im schulischen Ganztag notwendig, heißt es auf der Internetseite des zuständigen Staatsinstituts für Frühpädagogik und Medienkompetenz (IFP) in München. Das IFP ist eine Behörde des Familienministeriums. Dort gibt es auch mehr Infos zu dem Projekt unter https://www.kita-fachkraefte.bayern/.

„In Penzberg für Penzberg“

Ziel sei es „in Penzberg für Penzberg auszubilden“, bekräftigte Rathausmitarbeiterin Annaberger im Sozialausschuss. Im Gremium waren jedenfalls die Lokalpolitiker angetan. Es sei „toll“, dass man auf die Probleme und Herausforderungen beim Kita-Personal reagiere, sagte Regina Bartusch (SPD). Kerstin Engel (Grüne) nannte es eine „unaufwändige Einstiegsmöglichkeit in die Kinderbetreuung“. Und Maria Probst (CSU) würdigte die Einbindung der VHS: „Letztendlich profitiert die Stadt.“