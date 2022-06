PV-Anlage bei Gut Hub: Stadtrat entscheidet nun über Bebauungsplan

Von: Andreas Baar

Westlich von Gut Hub (rot markiert) wollen die Penzberger Stadtwerke die PV-Freiflächenanlage hinstellen. © Stadtwerke

Penzberg – Der geplante „Solarpark Sonnenwiese“ der Penzberger Stadtwerke bei Gut Hub hat die nächste Hürde genommen: Der Bauausschuss empfahl einstimmig dem Stadtrat, den nötigen Bebauungsplan aufzustellen.

Wie berichtet, will das Kommunalunternehmen (KU) weiter in die Solarstrom-Produktion einstiegen. Nach den beiden Freiflächenanlagen an der Straße nach Bichl sowie einem Gemeinschaftsprojekt bei Schöffau plant das KU nun die nächste PV-Anlage auf der grünen Wiese. Standort ist die „Sonnenwiese“ unweit von Gut Hub. Zum Jahresbeginn hatte der Stadtrat grundsätzlich den Weg freigemacht und seinen Beschluss bezüglich der Nutzung des Areals aufgehoben. Eigentlich sollte das ins Auge gefasste Gelände ab 2023 als Vollerwerbslandwirtschaft mit extensiver Bewirtschaftung genutzt werden.



Mit der PV-Anlage können laut Bauamt zwischen 650 und 850 Haushalte in Penzberg mit regenerativem Strom versorgt werden. Darüber hinaus könnten andere Projekte, wie E-Mobilität, die alternative Energiequelle nutzen. Die Anlage könnte nach der geplanten Nutzungsdauer von 20 bis 30 Jahre ersetzt oder zurückgebaut werden.



Das Grundstück befindet sich im Besitz der Stadt und wird dem KU per Pachtvertrag zur Verfügung gestellt. Das Areal soll im geänderten Flächennutzungsplan als Sondergebiet ausgewiesen werden. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst 3,83 Hektar. Mit Modulen überbaut werden sollen 2,75 Hektar. Die Anlage ist gemäß Rathaus auf eine Installationsleistung von 2687 kWp ausgelegt. Der Kostenansatz liegt bei 1,5 bis 2 Millionen Euro. Die Arbeiten sollen im Winter laufen, mit dem Betrieb wird ab Frühjahr 2023 gerechnet.



Partner in der Energiewende

Man verstehe sich „als Partner in der Energiewende“, hatte KU-Vorstand André Behre damals das Vorhaben begründet. Widerstand gegen den Bebauungsplan gab es am Dienstagabend im Bauausschuss keinen. Seitens von KU und Verwaltung versuchte man Sorgen zu zerstreuen. Ein Bereich des Areals sei reserviert „für die Eingrünung“ der technischen Anlagen, so Stadtbaumeister Justus Klement. Laut KU-Chef Behre soll der bestehende Weg für den Aufbau genutzt oder bei Bedarf eine provisorische Trasse errichtet werden. An einer Einzäunung führe aus Versicherungsgründen allerdings „kein Weg vorbei“. Aber man werde die Möglichkeit schaffen, „dass kleine Tier durchkommen“. Behre machte jedoch deutlich, dass es bei allen ökologischen und optischen Aspekten Grenzen gibt, um den Betrieb rentabel zu gestalten: „Am Ende des Tages dürfen wir keinen wirtschaftlichen Schaden verursachen.“



Bei der Stromnutzung gibt es mehrere Möglichkeiten, sagte Behre. Als „Standard“ werde in das öffentliche Penzberger Netz eingespeist, andere Lösungen würden untersucht. „Mittelbar ist es auch eine Bürgeranlage“, warb der KU-Vorstand. Grundsätzlich wird bei den Stadtwerken auch ein Bürgerbeteiligungsmodell überlegt. „Vielleicht nicht mit dieser Anlage“, so Behre – dann aber bei anderen Projekten.



Nun muss der Stadtrat über den Bebauungsplan entscheiden. Beim letzten Beschluss gab es kritische Stimmen ob der Dimension der Freiflächenanlage auf der grünen Wiese.